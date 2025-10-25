Người 'xây nhầm nhà' ở Hải Phòng tố nhóm môi giới lừa đảo, trốn thuế

Liên quan vụ "xây nhầm nhà” trên đất người khác, xảy ra tại phường Thiên Hương (TP Hải Phòng), ông Đỗ Văn Hữu (bị đơn) trong vụ việc vừa gửi đơn tới Công an TP Hải Phòng tố cáo về dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “trốn thuế”.

Vị trí nhà "xây nhầm" trên đất người khác (vùng khoanh đỏ) tại phường Thiên Hương (TP Hải Phòng).

Ông Hữu tố cáo 6 người liên quan tới các giao dịch, mua bán đất tại thôn 7, xã Kiền Bái (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), nay là phường Thiên Hương (TP Hải Phòng).

Trong đó, tố vợ chồng ông N.C.H (ở tổ dân phố 7, phường Thiên Hương) là chủ đất có dấu hiệu "trốn thuế" trong các giao dịch, mua bán 7 lô đất. Đồng thời, tố nhóm 5 người khác được cho là môi giới mua bán đất về hành vi có dấu hiệu "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong đơn, ông Hữu trình bày, năm 2024 gia đình ông không có nơi ăn, chỗ ở nên đã nhờ một người phụ nữ tên N.T.H ở cùng địa phương tìm mua giúp mảnh đất nhỏ để xây nhà ở.

Tháng 8/2024, người phụ nữ này đã thông tin cho anh Hữu về việc có người rao bán lô đất 60m2, tại thôn 7 với giá 550 triệu đồng, bao gồm thuế, phí theo quy định.

Ngay sau đó, chị N.T.H đã thay ông Hữu chuyển 50 triệu tiền đặt cọc mua lô đất cho chủ sở hữu đất. Thời điểm đặt cọc, ông Hữu đã tổ chức động thổ, xây nhà trên lô đất số 2 từ đầu ngách vào (vị trí nhà xây nhầm hiện tại).

Ông Hữu khẳng định, trong một tháng thi công nhà, không có bất kỳ ai đến nhận lô đất thuộc sở hữu của họ, không có kiện tụng. Chính quyền sở tại cũng không ngăn cấm hay có biên bản thể hiện xây dựng trái phép và chủ đất cũng không có kiến nghị.

Đến cuối tháng 9/2024, một nhóm người đến thông báo ông Hữu xây nhầm nhà trên đất của bà Trần Thị Kim Loan đã đặt cọc mua. Ít ngày sau, bà Loan cùng nhóm người khác đã ra Văn phòng công chứng Nguyễn Khánh tại thị trấn Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên) để làm thủ tục chuyển nhượng lô đất mà ông Hữu đang xây nhà.

Biết thông tin này, ngày 26/9/2024, vợ chồng ông Đỗ Văn Hữu cũng ra Văn phòng công chứng Nguyễn Khánh để làm thủ tục chuyển nhượng lô đất mà ông đã đặt cọc mua.

Tuy nhiên, theo ông Hữu do tin tưởng môi giới và thời điểm đó vào cuối ngày nên vợ chồng ông không đọc kỹ hợp đồng và ký luôn để chuyển hồ sơ sang Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Thủy Nguyên làm thủ tục chứng nhận quyền sử dụng.

Ngày 18/11/2024, UBND xã Kiền Bái mời ông Hữu lên làm việc với lý do ông xây nhầm nhà trên đất của bà Trần Thị Kim Loan. Lúc này, vợ chồng ông Hữu mới biết lô đất mình mua là thuộc sở hữu của vợ chồng ông N.C.H (ở xã Kiền Bái) mà không phải của nhóm môi giới, bán đất giới thiệu trước đó.

Căn nhà ông Đỗ Văn Hữu xây nhầm trên đất của người khác.

Ông Hữu cũng bất ngờ khi biết giá trị lô đất mà ông bỏ ra 550 triệu đồng để mua trên thực tế hợp đồng chỉ có giá trị 100 triệu đồng. Không chỉ lô đất ông mua, mà nhiều lô đất khác cùng ngõ cũng được bán với giá 100 triệu đồng, có dấu hiệu “trốn thuế” nộp ngân sách Nhà nước.

Cho rằng mình bị nhóm môi giới bán đất “lừa chiếm" 450 triệu đồng tiền chênh lệch hợp đồng mua bán đất và dấu hiệu “trốn thuế” nộp ngân sách Nhà nước, ông Đỗ Văn Hữu đã nộp đơn gửi Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng tố giác tội phạm đối với các đối tượng môi giới bán đất.