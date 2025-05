Những ai bị cáo buộc đã nhận tiền hối lộ 71 tỉ đồng của ông chủ Công ty Dược Sơn Lâm?

Ngoài các bị can bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ nêu trên, vụ án còn có 5 bị can sau: Bị can Phạm Văn Cách (cựu chủ tịch Công ty Dược Sơn Lâm), bị can Nguyễn Mạnh Quyền (cựu tổng giám đốc Công ty Y Dược LanQ) bị đề nghị truy tố 2 tội đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Lê Văn Tình (cựu phó giám đốc Công ty Dược Sơn Lâm), bị can Nguyễn Thúy Kim (cựu Kế toán trưởng Công ty Dược LanQ) bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Tống Viết Phải (cựu tổng giám đốc Công ty Dược-Thiết bị Y tế Đà Nẵng) bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ.