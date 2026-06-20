Nhìn từ trên cao những đoạn đường ven Hồ Tây sắp được mở rộng

Hồ Tây là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Hà Nội với diện tích hơn 526ha, được hình thành từ một đoạn sông Hồng cổ sau quá trình bồi đắp và thay đổi dòng chảy hàng nghìn năm.

Không chỉ là không gian sinh thái đặc biệt của Thủ đô, Hồ Tây còn gắn với nhiều dấu ấn lịch sử, văn hóa và trở thành một trong những cảnh quan nổi bật.

Theo định hướng quy hoạch, khu vực Hồ Tây sẽ được chỉnh trang và phát huy giá trị nhằm hình thành trung tâm văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo của Thủ đô, kết nối với không gian sông Hồng cùng khu vực phố cổ, phố cũ.

Mới đây, HĐND TP Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ. Dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 30.151 tỷ đồng.

Tổng diện tích khu vực nghiên cứu khoảng 567,75ha. Trong đó, diện tích mặt nước Hồ Tây được giữ nguyên khoảng 520,9ha, phần diện tích còn lại là đất và các hồ nhỏ nằm trong phạm vi dự án.

Điểm nhấn đáng chú ý của dự án là việc cải tạo, chỉnh trang tuyến đường ven Hồ Tây dài khoảng 13,5km.

Một số đoạn tuyến sẽ được nghiên cứu mở rộng lên quy mô mặt cắt ngang khoảng 21m, các đoạn còn lại được xem xét điều chỉnh phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế.

Phương án mở rộng sẽ không thực hiện về phía khu dân cư hiện hữu. Thay vào đó, phần đường tăng thêm được dự kiến xây dựng theo dạng cầu cạn vươn ra phía mặt hồ. Kết cấu này được nghiên cứu theo hướng tương tự một phần ban công nổi trên mặt nước nhằm tăng diện tích giao thông nhưng vẫn bảo đảm giữ nguyên diện tích Hồ Tây.

Bên cạnh việc mở rộng tuyến đường, dự án còn dự kiến bổ sung nhiều hạng mục cảnh quan như quảng trường ven hồ, sàn ngắm cảnh, cầu cảnh quan, bến thuyền, công viên, vườn hoa, bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ và các công trình bảo vệ môi trường.

Từ góc nhìn trên cao, tuyến đường ven Hồ Tây hiện nay gồm nhiều tuyến phố như Vệ Hồ, Nhật Chiêu, Quảng Bá,... chạy ôm sát mặt nước.

Nhiều đoạn đã được đầu tư lan can, vỉa hè và hệ thống cây xanh, tạo thành cung đường được đông đảo người dân và du khách lựa chọn để tham quan, tập thể dục, ngắm cảnh.

Tuy nhiên, không ít đoạn đường vẫn có mặt cắt hẹp. Tại một số vị trí trên phố Nhật Chiêu hay khu vực đầm Đông thuộc phố Quảng Bá, việc lưu thông của các phương tiện còn gặp khó khăn, đặc biệt vào những thời điểm đông người dân và du khách.

Trong khi đó, một số đoạn như khu vực hồ sen trên phố Nhật Chiêu đã được mở rộng trong những năm gần đây, góp phần cải thiện đáng kể khả năng kết nối giao thông quanh hồ.

Ông Nguyễn Văn Hùng (phường Tây Hồ) cho biết tuyến đường ven hồ hiện là một trong những cung đường đẹp nhất Hà Nội nhưng nhiều đoạn còn chật hẹp. Theo ông, phương án mở rộng bằng cầu cạn nếu được triển khai hợp lý sẽ giúp việc đi lại thuận tiện hơn mà vẫn giữ được không gian sống của người dân ven hồ. "Cái được lớn nhất là không phải giải phóng mặt bằng vào khu dân cư. Người dân vẫn giữ được nhà cửa, còn giao thông quanh hồ cũng có cơ hội được cải thiện", ông Hùng nói.

Không chỉ có ý nghĩa về giao thông, dự án còn được kỳ vọng tạo động lực phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế đêm quanh hồ.

Khu vực này hiện tập trung nhiều công trình văn hóa, lịch sử nổi tiếng như chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ, chùa Vạn Niên hay chùa Tảo Sách, tạo nên không gian văn hóa tâm linh đặc sắc của đất Thăng Long.

Theo kế hoạch, toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Khi được đầu tư đồng bộ, tuyến đường ven Hồ Tây được kỳ vọng sẽ trở thành trục cảnh quan quan trọng của Thủ đô, góp phần kết nối các giá trị văn hóa, lịch sử và tạo thêm động lực phát triển cho khu vực phía tây Hà Nội.