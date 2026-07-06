Nhiều tuyến đường ở Hà Nội cấm, hạn chế phương tiện ngày 9 và 10/7

Cụ thể, Công an TP Hà Nội thông báo phương án phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau:

Cấm triệt để phương tiện từ 20h đến 23h ngày 9/7 lưu thông trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Trần Nguyên Hãn đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục).

CSGT Hà Nội điều tiết, chỉ huy các phương tiện tham gia giao thông.

Từ 7h đến 22h30 ngày 9/7 và từ 7h đến 19h ngày 10/7, tạm cấm các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ) và hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên một số tuyến đường: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Cầu Gỗ, Hàng Gai, Hàng Bông, Lương Văn Can, Hàng Ngang, Hàng Đào, Lê Lai, Lê Thạch, Hàng Khay, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung, Quang Trung, Lý Quốc Sư.

Trong thời gian trên, các phương tiện từ các phường, xã phía Đông, Đông Bắc TP Hà Nội (Gia Lâm, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng…) đi các phường, xã phía Tây, Tây Bắc thành phố (Hai Bà Trưng, Đống Đa, Từ Liêm, Ô Diên,...) sẽ di chuyển qua cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì đi Đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công, Vành đai III... và ngược lại.

Các phương tiện từ các phường, xã phía Bắc TP Hà Nội (Tây Hồ, Đông Anh…) đi các phường, xã phía Nam thành phố (Hoàng Mai, Thanh Trì,...) sẽ di chuyển qua cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long đi Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Vành đai II, vành đai III... và ngược lại.

Công an TP Hà Nội yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông cần tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, người tham gia giao thông phải nhanh chóng chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.