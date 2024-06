Nhiều trường hợp dừng đỗ xe sai quy định ở Hà Nội bị xử lý bằng cách này?

Trưa ngày 25/6, Công an TP Hà Nội cho biết, từ ngày 15/5 đến 14/6/2024, đã có 727 lượt tin nhắn tương tác gửi đến trang Zalo "Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội" để phản ánh về trật tự an toàn giao thông và tìm hiểu về các vấn đề có liên quan.

Thông qua tin báo của người dân, Phòng CSGT đã phối hợp với công an cấp huyện xử lý 308 trường hợp vi phạm, tước 96 giấy phép lái xe; tạm giữ 21 phương tiện.

Một số hành vi vi phạm phổ biến như: làn dừng khẩn cấp (21 trường hợp), kéo theo xe khác, cồng kềnh (83 trường hợp); không mũ bảo hiểm (34 trường hợp);…

Lực lượng CSGT xử lý xe ô tô BKS: 30K-182.xx dừng đỗ sai quy định tại 60 Bà Triệu bị người dân phản ánh.

Đối với những thông tin phản ánh về tình hình TTATGT đang diễn ra, Phòng CSGT đều chỉ đạo đơn vị địa bàn cử cán bộ đến xử lý ngay tại hiện trường giải quyết trực tiếp.

Điển hình vào khoảng 11h20 ngày 22/6, trang Zalo "Phòng Cảnh sát giao thông" tiếp nhận phản ánh của người dân về xe ô tô mang BKS: 30K-182.xx dừng đỗ sai quy định tại số 60 Bà Triệu, đơn vị đã điều động tổ công tác Đội CSGT số 1 đến xử lý. Với vi phạm nêu trên, lái xe đã bị lập biên bản, tạm giữ giấy phép lái xe theo quy định.

Đối với những tin báo mà vi phạm đã xảy ra, Phòng CSGT sẽ ghi nhận, thông báo đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, mời chủ phương tiện đến làm việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

CSGT có mặt nhanh chóng xử lý hàng loạt xe dừng đỗ sai quy định trên đường Nguyễn Du qua tin báo Zalo.

Được biết, Công an thành phố Hà Nội công khai trang Zalo "Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội", số điện thoại đường dây nóng 0243.942.4451 vào ngày 10/8/2023, để người dân có thể phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Thông qua phát động và thực hiện phong trào đã huy động được sự vào cuộc tổng thể của cả hệ thống chính trị TP; huy động được sức mạnh tổng hợp của mỗi người dân trong phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm về TTATGT cho lực lượng chức năng.

Ngoài ra, việc người dân chủ động phát hiện, ghi nhận các hành vi vi phạm,... cũng góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, khắc phục được tình trạng người tham gia giao thông chỉ chấp hành khi có bóng dáng của lực lượng chức năng; qua đó, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tư an toàn giao thông, trật tự xã hội trên địa bàn Thủ đô.

