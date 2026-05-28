Hầm chui 750 tỷ đồng sau 7 tháng thi công

Dự án hầm chui Cổ Linh có tổng mức đầu tư khoảng 750 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng tại nút giao Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy, nơi kết nối Vành đai 2 với đường Đàm Quang Trung, cầu Vĩnh Tuy và các khu dân cư phía Đông Thủ đô.

Theo thiết kế, hầm chui dài khoảng 600m theo hướng Vĩnh Tuy - Long Biên và ngược lại, mặt cắt ngang rộng 27m với 6 làn xe. Công trình gồm đoạn hầm kín, hầm hở, tường chắn và đường dẫn kết nối.

Công trình nằm trên trục giao thông lớn, nơi có mật độ phương tiện cao qua cửa ngõ phía Đông Thủ đô.

Sau khi hoàn thành, khu vực nút giao Cổ Linh - Vĩnh Tuy sẽ hình thành hệ thống giao thông 3 tầng gồm cầu vượt, đường hiện hữu và hầm chui, góp phần giảm ùn tắc, tăng khả năng lưu thông và hoàn thiện trục Vành đai 2 của Hà Nội.

Toàn cảnh công trường hầm chui Cổ Linh nằm ngay dưới cầu vượt.

Công nhân tập kết thép, vật liệu phục vụ thi công các hạng mục kết cấu hầm.

Hai bên nút giao được quây tôn, tổ chức thi công đồng thời trong khi phương tiện vẫn lưu thông liên tục.

Biển cảnh báo được đặt quanh khu vực thi công để bảo đảm an toàn cho người đi đường.

Từ trên cao, công trường hầm chui nằm giữa nhiều hướng giao thông kết nối cầu Vĩnh Tuy và đường Cổ Linh.

Nhiều hạng mục đào mở, xử lý nền và tường chắn đang được triển khai dưới cầu vượt.

Các hạng mục ngầm, khung thép và tường chắn hầm dần lộ diện sau nhiều tháng thi công.

Máy móc thi công tại khu vực đào hầm, chuẩn bị cho các hạng mục kết cấu tiếp theo.

Công trường được triển khai hai bên nút giao, song song với việc duy trì giao thông qua khu vực.