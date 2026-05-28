Israel tiếp tục tấn công dữ dội vào Lebanon

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chiều nay cho biết không quân nước này vừa phát động đợt tấn công mới vào các mục tiêu của Phong trào Hezbollah ở phía Nam Lebanon. Trước khi tung đòn không kích, quân đội Israel đã ban cảnh báo sơ tán khẩn cấp với cư dân trong thành phố Nabatieh cùng 5 ngôi làng và thị trấn phía Nam Lebanon. Truyền thông Lebanon xác nhận nhiều cột khói lớn bốc lên từ các khu vực bị không quân Israel tập kích. Tuy nhiên, thương vong và mức thiệt hại cụ thể chưa được xác định.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel vào Lebanon

Trước đó, Bộ Y tế Lebanon thông báo các cuộc không kích của Israel vào Lebanon trong ngày 26/5 đã khiến ít nhất 31 người chết và hơn 40 người bị thương. Đây được coi là ngày quân đội Israel tấn công dữ dội và gây thiệt hại nặng nề nhất tại Lebanon, kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn hôm 17/4.

Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về số thương vong trên. Tuy nhiên, IDF khẳng định trong ngày hôm qua, không quân Israel đã đánh phá hơn 150 mục tiêu Hezbollah trên khắp Lebanon, trong đó có các thành phố Nabatieh và Tyre, cũng như khu vực thung lũng Beqaa ở phía Đông Nam Lebanon. IDF cũng xác nhận đang mở rộng hoạt động tác chiến trên bộ vượt qua đường ranh giới Vàng ở phía Nam Lebanon trong những ngày gần đây.

Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại Israel sẽ tiếp tục đẩy mạnh tấn công và leo thang xung đột tại Lebanon nhằm cản trở thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran, đồng thời mở rộng quyền kiểm soát thực tế ở quốc gia láng giềng trước khi có thể bị buộc phải dừng giao tranh theo yêu cầu của Mỹ./.