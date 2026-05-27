Người dân tìm đủ cách đối phó với cái nóng hơn 40 độ

Những ngày gần đây, thời tiết Quảng Ninh nắng nóng nóng cục bộ kéo dài, cảm giác nắng gắt nhiệt độ dự báo trên 38 độ. Nhiệt độ thực tế ngoài trời, nhất là tại các tuyến đường bê tông, khu vực ít cây xanh có thể còn cao hơn nhiều so với nhiệt độ dự báo.

Ghi nhận của PV Báo Tiền Phong , thời tiết ngày 26/5 nắng nóng lên đến đỉnh điểm, vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ đo được trên nhiều trục đường thuộc các đô thị lớn như phường Hạ Long, Hòn Gai, Bãi Cháy lên đến trên 40 độ.

Dưới cái nắng như thiêu đốt, nhiều người lao động tại Quảng Ninh vẫn "oằn mình" mưu sinh.

Nhiều người lao động ngoài trời phải mặc áo chống nắng chuyên dụng, dùng khăn thấm nhiều nước để lên đầu để tránh thân nhiệt tăng cao. Nhiệt độ cao kết hợp với mặt đường bê tông, đường nhựa khiến không khí càng trở nên oi bức, khó chịu.

"Từ đầu mùa đến giờ đây là đợt nắng nóng nhất. Thời tiết rất oi bức, khó chịu. Tôi làm công việc ship hàng thường xuyên phải di chuyển ngoài đường nhưng hôm nay chạy được lúc phải vào bóng mát để nghỉ vì thời tiết rất khó chịu", anh Hoàng Long, trú phường Hồng Gai chia sẻ.

Mặt đường phơi nắng cả ngày nên nóng như đổ lửa khiến nhiều người đang đi trên đường phải tạt vào các khu vực có nhiều cây xanh để nghỉ ngơi, tránh sốc nhiệt.

Những người lao công tại Công viên hoa Hạ Long phải trang bị áo có quạt gió và ô che trong quá trình làm cỏ.

Người đàn ông làm nghề shipper dựng xe nép bên bóng râm của tấm pano cổ động trước cửa Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh.

Tại khu vực cầu Bài Thơ, phường Hồng Gai, người dân thuyền chài đi biển tranh thủ cập thuyền dưới gầm cầu để nghỉ ngơi.

Đến tầm 15h chiều, mặt đường đã nóng lên đến đỉnh điểm nên người dân tìm chỗ tại gầm cầu, bóng cây hoặc ra các quán nước ven đường để tránh nóng.

Một số gia đình đưa cả trẻ nhỏ ra công viên để cắm trại ngay dưới các tán cây.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian 10h - 16h. Không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức và cần uống đủ nước 1,5 - 2 lít nước/ngày, sử dụng quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp....

Dự báo trong những ngày tới, Quảng Ninh tiếp tục nắng nóng gay gắt nhưng nhiệt độ có thể giảm 1-2 độ so với hôm nay. Từ chiều tối và đêm mai, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.