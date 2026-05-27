Nắng nóng đỉnh điểm 38-40 độ C vẫn tiếp diễn, dự báo thời tiết mức độ nắng nóng tại 34 tỉnh, thành phố

Tin dự báo thời tiết mới nhất: Bắc Bộ chấm dứt nắng nóng từ ngày 29/5

Tin dự báo thời tiết mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/5, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP. Huế, duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Cụ thể: trạm Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39.3 độ, trạm Láng (TP Hà Nội) 40.0 độ, trạm Đô Lương (Nghệ An) 39.9 độ, trạm Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.1 độ, trạm Đồng Hới (Quảng Trị) 39.2 độ...

Theo bà Phạm Phương Chi - Dự báo viên phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do vẫn chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây, hôm nay (27/5), nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt vẫn tiếp tục diễn ra trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt vẫn tiếp tục diễn ra trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Ảnh: Lê Minh.

Trong đó, tỉnh Phú Thọ và khu vực từ Thanh Hóa cho đến TP Huế dự báo ngưỡng nhiệt cao nhất ngày đạt từ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Với khu vực Bắc Bộ và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể đạt ngưỡng từ 36-38 độ và có nơi trên 39 độ.

Với cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nắng nóng chủ yếu diễn ra cục bộ.

Sang đến ngày 28/5, ở hầu hết khu vực Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ, nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm xuống.

Và với khu vực Bắc Bộ, nắng nóng thu hẹp còn tập trung ở khu vực trung du và khu vực đồng bằng. Nhiệt độ ở khu vực này và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ và có nơi trên 37 độ.

Với khu vực từ Thanh Hóa cho đến TP Huế, nhiệt độ còn cao và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng 37-39 độ và có nơi trên 39 độ.

Sang đến ngày 29/5, nắng nóng ở trên khu vực Bắc Bộ có khả năng kết thúc và với khu vực Trung Bộ thì sẽ dịu dần.

Chuyên gia cũng lưu ý, nhiệt độ ngoài trời so với cả nhiệt độ được dự báo có thể cao hơn từ 2 cho đến 4 độ và có nơi còn cao hơn nữa do ảnh hưởng của hiệu ứng đô thị. Người dân nên hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian nắng nóng gay gắt nhất, từ 9:00 cho đến 17:00. Những ngày này rất dễ xảy ra các tình trạng cháy nổ như hỏa hoạn, cháy rừng, cần hết sức lưu ý.

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước ngày 27/5

Hà Nội ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 29-31 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng khu vực đồng bằng, Phú Thọ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; riêng khu vực đồng bằng, Phú Thọ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TP Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ.