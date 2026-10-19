Hà Nội lấy ý kiến người dân về việc di chuyển cây hoa sữa

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng) vừa đề nghị UBND các xã, phường và Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố phối hợp khảo sát, lấy ý kiến người dân về việc điều chỉnh mật độ cây hoa sữa.

Việc khảo sát tập trung vào những tuyến đường có mật độ hoa sữa dày, nhất là khu vực đông dân cư, gần nhà ở, trường học, bệnh viện và những nơi người dân phản ánh mùi hoa ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Các địa phương phải thống kê cụ thể từng tuyến đường, vị trí, số lượng và tình trạng cây, mức độ ảnh hưởng của mùi hoa để xác định những nơi cần ưu tiên xử lý. Trung tâm lưu ý không đưa cây vào danh sách đề xuất di chuyển chỉ vì thuộc loài hoa sữa, mà phải xem xét tình trạng từng cây và giá trị cảnh quan.

Trên cơ sở khảo sát, chính quyền cơ sở tổ chức họp lấy ý kiến người dân, tổ dân phố về mức độ ảnh hưởng của mùi hoa và các phương án xử lý. Người dân có thể lựa chọn giữ nguyên, chăm sóc, cắt tỉa bớt chùm hoa hoặc di chuyển một phần cây để trồng bổ sung loài phù hợp.

Cây hoa sữa trên phố Trung Hòa, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Ảnh: Thế Bằng

Trước mắt, những vị trí có mùi hoa ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt sẽ được ưu tiên cắt tỉa chọn lọc chùm hoa, cành mang hoa nhằm giảm lượng hoa và mức độ phát tán mùi. Việc cắt tỉa phải bảo đảm không làm mất cân đối tán, ảnh hưởng sức sống và an toàn của cây; không được cắt cụt ngọn, tỉa quá mức hoặc sử dụng hóa chất ức chế ra hoa chưa được phép.

Về lâu dài, các địa phương có thể đề xuất di chuyển một phần cây tại những vị trí không phù hợp, đồng thời lựa chọn loài cây trồng thay thế theo đề án cây xanh của thành phố. Việc di chuyển, chặt hạ hoặc trồng thay thế chỉ được thực hiện sau khi có phương án và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Trước thông tin Hà Nội sẽ thay toàn bộ hoa sữa trên phố Nguyễn Du bằng cây sao đen hoặc thay thế đồng loạt hoa sữa trên các tuyến phố, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật khẳng định thành phố chưa có quyết định hay kế hoạch cụ thể.

Theo Trung tâm, chủ trương của Hà Nội là lắng nghe ý kiến người dân, xử lý những vị trí thực sự bất cập, đồng thời bảo tồn tối đa các hàng cây gắn với cảnh quan và bản sắc Thủ đô.

Bạn trẻ nhặt cành hoa sữa trên phố Đào Tấn sáng 16/10 khi Công ty Cây xanh Hà Nội cắt tỉa hoa để giảm mùi hương. Ảnh: Võ Hải

Hà Nội hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa, là loài cây phổ biến thứ tư trên địa bàn, sau sấu (26.400 cây), bằng lăng (17.500 cây) và phượng vĩ (16.000 cây).

Hoa sữa được trồng trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Du, Quán Thánh, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Trung Kính, Duy Tân, Nguyễn Chí Thanh, Mễ Trì, Hồ Tùng Mậu, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, Thụy Khuê, Lạc Long Quân, Lê Văn Lương, Lê Quang Đạo và Hoàng Quốc Việt.