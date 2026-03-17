Thủ tướng đề nghị Angola cung cấp dầu thô và khí đốt cho Việt Nam

Thúc đẩy triển khai sớm Biên bản ghi nhớ về hợp tác dầu khí

Chiều 16/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc điện đàm với Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço.

Chúc mừng Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço và Angola vừa đảm nhận thành công cương vị Chủ tịch luân phiên Liên minh Châu Phi năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng với uy tín và vai trò của mình, Angola sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò thúc đẩy hòa bình, ổn định tại khu vực, tạo nền tảng vững chắc cho châu Phi hội nhập và phát triển thịnh vượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Tổng thống Angola. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến của cuộc xung đột tại Trung Đông hiện nay, cũng như những ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam. Trước tình hình trên, Thủ tướng cho rằng với các quốc gia ngoài khu vực xung đột nhưng vẫn phải chịu những tác động tiêu cực như Việt Nam và Angola càng cần phải đoàn kết để tạo lập sức mạnh, hợp tác để tạo lập nguồn lực vượt qua khó khăn, thách thức chung.

Trên tinh thần đó và với nền tảng cơ sở quan hệ hữu nghị, truyền thống, tình đoàn kết gắn bó anh em, đối tác bình đẳng và tin cậy, Thủ tướng đề nghị Angola hỗ trợ thêm về nguồn cung cấp dầu thô và khí đốt cho Việt Nam, phối hợp thúc đẩy triển khai sớm Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí giữa Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP) và Công ty thăm dò khai thác dầu khí Angola (Sonangol E&P) cũng như hoạt động khai thác dầu khí của Tập đoàn Xuân Thiện.

Về quan hệ song phương, Thủ tướng đề nghị hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận đạt được nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Angola của Chủ tịch nước Lương Cường tháng 8/2025, đặc biệt trong các lĩnh vực có thế mạnh như thương mại, đầu tư, nông nghiệp, khai khoáng và an ninh năng lượng, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức 1 tỷ USD trong thời gian tới, theo tinh thần Tuyên bố chung về định hướng phát triển quan hệ Việt Nam - Angola trong giai đoạn mới.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy triển khai các cơ chế hợp tác sẵn có như Ủy ban liên Chính phủ, Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao và sớm hoàn tất đàm phán tiến tới ký kết hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư và hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço

Nhất trí đẩy mạnh hợp tác năng lượng

Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço khẳng định luôn đánh giá cao quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp với Việt Nam, sẵn sàng lắng nghe, thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa hai nền kinh tế.

Tổng thống Angola cho biết, tiếp nối các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đã được tổ chức năm 2025, Bộ Ngoại giao Angola sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam chuẩn bị cho chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Angola tới Việt Nam trong thời gian tới.

Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço mong muốn hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn giữa Chính phủ và các doanh nghiệp của hai bên nhằm góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt, hiện thực hóa các thỏa thuận, cam kết của lãnh đạo hai nước.

Bày tỏ đồng tình với những đánh giá của Thủ tướng Phạm Minh Chính về tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông hiện nay, Tổng thống Angola cho rằng, các nước bị ảnh hưởng cần phải trao đổi, phối hợp để giảm thiểu tác động tiêu cực do xung đột mang lại.

Chia sẻ với những khó khăn về vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng của Việt Nam trước bối cảnh trên, Tổng thống nhất trí đẩy mạnh hợp tác năng lượng giữa hai nước trong thời gian tới như Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị.