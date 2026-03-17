Điểm nóng xung đột ngày 17-3: "Bất ngờ" trong việc bầu chọn lãnh tụ tối cao Iran

"Khi còn sống cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei từng tỏ ra dè dặt với khả năng người con trai Mojtaba Khamenei kế nhiệm vị trí lãnh đạo tối cao của Iran" - CBS News dẫn các nguồn tin tình báo Mỹ.

Thông tin này đã được báo cáo tới Tổng thống Donald Trump cùng một số quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ. Phân tích tình báo cho thấy ông Ali Khamenei "không tin tưởng con trai mình đủ năng lực, uy tín để lãnh đạo Iran".

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei được cho là không nhận được sự ủng hộ của người cha quá cố Ali Khamenei. Ảnh: AP

Nguồn tin nói ông Mojtaba Khamenei bị cha mình đánh giá "thiếu kinh nghiệm chính trị và không nhận được nhiều sự ủng hộ từ các giáo sĩ cấp cao trong hệ thống quyền lực Iran". Báo cáo cũng cho rằng ông Ali Khamenei khi còn sống còn nhận thấy "những vấn đề trong đời sống cá nhân của con trai".

Một số chuyên gia đối lập Iran còn tiết lộ ông Ali Khamenei thậm chí từng thể hiện rõ những quan điểm này trong di chúc của mình.

Giám đốc nghiên cứu của Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (Iran) Khosro Isfahani nói với tờ New York Post rằng cố lãnh tụ tối cao Iran đánh giá con trai mình chưa đủ năng lực lãnh đạo đất nước. "Ông Mojtaba là một giáo sĩ trẻ thiếu thành tựu trong đời sống chính trị" – ông Isfahani nói.

Theo ông này, ảnh hưởng của ông Mojtaba Khamenei nhiều năm qua chủ yếu đến từ vị thế của cha mình.

Bất chấp những tranh cãi, ông Mojtaba Khamenei (56 tuổi) vẫn được giới chức Iran chọn làm lãnh tụ tối cao vào cuối tuần trước.

Quá trình này diễn ra khoảng 8 ngày sau khi cố Lãnh tụ Ali Khamenei thiệt mạng trong một cuộc tấn công tên lửa của Israel. Vụ tấn công được mô tả là đòn đánh mở đầu trong cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran hôm 28-2.

Một số nguồn tin cho rằng ông Mojtaba Khamenei cũng bị thương trong vụ tấn công đó nhưng tình trạng hiện tại của ông vẫn chưa được xác nhận rõ ràng.

Tổng thống Donald Trump không đánh giá cao tân lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: AP

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần công khai chỉ trích việc ông Mojtaba Khamenei trở thành lãnh tụ tối cao Iran.

"Ban lãnh đạo của Iran đã biến mất. Lớp lãnh đạo thứ hai cũng đã mất. Và lớp thứ ba đang gặp rắc rối. Ông Mojtaba Khamenei không phải là cái tên mà người cha Ali Khamenei muốn kế nhiệm" – Tổng thống Donald Trump trả lời phỏng vấn với Fox News.

Một số quan chức Mỹ cho rằng trong bối cảnh hiện nay, quyền lực thực tế tại Iran có thể đang nằm trong tay Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo thay vì tân lãnh tụ tối cao.

Nếu nhận định này chính xác, đây sẽ là sự thay đổi lớn trong cấu trúc quyền lực của Iran, vốn được thiết lập từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979.