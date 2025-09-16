Hàng trăm máy ảnh tự động ghi nhận sự xuất hiện của nhiều động vật quý hiếm ở Quảng Ngãi

Theo lãnh đạo Vườn quốc gia Chư Mom Ray, trước đây, việc xác định sự hiện diện của các loài động vật quý hiếm chủ yếu dựa vào khảo sát và nghiên cứu dấu vết (chủ yếu là dấu chân).

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhờ trang bị nhiều máy ảnh và máy quay phim tự động đặt sâu trong rừng, đơn vị đã ghi nhận cụ thể hình ảnh và tình trạng của nhiều loài động vật quý hiếm, trong đó có những loài còn rất ít ngoài tự nhiên.

Điển hình như: bò tót, gấu ngựa, vọoc bạc, beo lửa, vọoc chà vá chân đen, chân nâu, chân xám, gà lôi vằn, gà lôi hồng tía, gà tiền mặt màu đỏ... Tất cả các loài động vật quý hiếm này hiện đang được bảo vệ nghiêm ngặt tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray, nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt và xâm hại.

Ngày 15/9, ông Đào Xuân Thủy – Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray cho biết, đến nay, đơn vị đã lắp đặt tổng cộng 280 máy ảnh và máy quay phim tự động. Cụ thể, trong 2 năm trước đã lắp 100 máy, năm 2025 lắp thêm 180 máy.

Máy ảnh tự động ghi nhận hình ảnh bò tót, một loài động vật quý hiếm, sinh sống khỏe mạnh ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

Hệ thống máy móc tự động hiện đại này không chỉ ghi lại hình ảnh rõ nét về các loài động vật quý hiếm mà còn góp phần giám sát, ngăn chặn các hành vi xâm hại trái phép đến rừng và động vật.

Gấu ngựa được ghi nhận sinh sống tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

Ông Thủy cho biết thêm, thông thường, sau khi đặt máy ảnh hoặc máy quay phim tự động khoảng 40 đến 60 ngày, cán bộ mới đến kiểm tra dữ liệu, nhằm tránh làm động vật hoảng sợ.

Để ghi nhận được hình ảnh của từng loài, việc lựa chọn góc đặt và hướng máy là rất quan trọng. Ví dụ, khi muốn ghi nhận sự xuất hiện của các loài động vật lớn như bò tót, sơn dương... máy được đặt ở độ cao gần ngang mặt người trưởng thành (khoảng 1,4–2m). Trong khi đó, với các loài nhỏ như tê tê, gà lôi, rùa núi... máy phải đặt sát mặt đất. Nhờ đó, nhiều loài quý hiếm có kích thước nhỏ, như gà lôi vằn, gà lôi so, đã được ghi nhận xuất hiện.

Gà lôi vằn – một trong nhiều loài động vật quý hiếm có thân hình nhỏ vừa được ghi nhận xuất hiện tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

Hình ảnh từ máy ảnh tự động cho thấy gà lôi hồng tía sinh sống khỏe mạnh tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

Trong thời gian tới, cán bộ và nhân viên của Vườn quốc gia Chư Mom Ray sẽ tiếp tục kiểm tra dữ liệu từ một số máy ảnh, máy quay còn lại trong tổng số 280 thiết bị đã được triển khai.

Được biết, Vườn quốc gia Chư Mom Ray hiện có diện tích hơn 60.000 ha, là nơi sinh sống và phát triển của khoảng 1.000 loài động vật, từ phổ biến đến quý hiếm. Trong đó, nhiều loài động vật có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới. Đặc biệt, có những loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao như gấu ngựa, gà tiền mặt màu đỏ, bò tót, gà lôi vằn...