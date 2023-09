Sai phạm của 'Xôi Lạc TV' không dừng mức xử lý hành chính

Ngày 6-9, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ TT&TT, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT) đã nêu thực tế về tình trạng vi phạm bản quyền ở trên không gian mạng, đặc biệt là vi phạm bản quyền về các trận đấu bóng đá ở các giải lớn hoặc những trận bóng có đội tuyển Việt Nam tham dự.

Theo ông Tự Do, vừa qua, Cục đã phối hợp với các doanh nghiệp lớn để có các giải pháp ngăn chặn các vi phạm bản quyền này. Tuy nhiên thực tế cho thấy, có tình trạng khi các doanh nghiệp viễn thông ngăn chặn trang web lậu thì các trang này lại đổi địa chỉ Ip, tên miền nhanh chóng, chỉ mất khoảng 5-10 phút.

“Đây là cuộc chiến vô cùng rất cam go”- ông Lê Quang Tự Do bày tỏ. Trong đó, ông Tự Do cho biết, website vi phạm trắng trợn nhất, vi phạm nghiêm trọng nhất là "Xôi Lạc" với 20 tên miền khác nhau.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử.

“Sau khi phối hợp với Công an, các doanh nghiệp tìm hiểu thì thấy họ vận hành rất chuyên nghiệp”- ông Lê Quang Tự Do nói. Vì vậy, theo ông Tự Do vi phạm này không dừng mức xử lý hành chính mà ở mức xử lý cao hơn.

“Bởi vì cứ chặn lại lập ra trang khác thì một cuộc rượt đuổi tốn rất nhiều nguồn lực”- ông Do nói.

Ngoài ra, người đứng đầu Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cũng thông tin về việc dùng từ xác thực tài khoản mạng xã hội. Theo ông, việc này để chống lại lừa đảo, chống lại nhận thức đã tồn tại trong bộ phận người sử dụng internet đó là không gian mạng xã hội là không gian ảo, vì ảo nên lên trên mạng có thể làm bất cứ điều gì, nói bất cứ điều gì, thậm chí là vi phạm pháp luật mà không sợ những điều chỉnh của pháp luật.

“Việc xác thực tài khoản người dùng mạng xã hội cũng là một trong những giải pháp rất quan trọng để chống lại nhận thức sai lầm đó”- ông Do bày tỏ.

