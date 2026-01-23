Nhiệt độ tiếp tục giảm, miền Bắc rét buốt

Tối 22/1, nhiệt độ hầu khắp tỉnh thành miền Bắc giảm so với sáng nay. Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) cao trên 1.200 m nếu như sáng 0,3 độ, đến trưa tăng lên 3 độ thì hiện đã xuống âm 0,1 độ C.

Một số đỉnh núi cao cũng ghi nhận nhiệt độ dưới 5 như: Đồng Văn (Tuyên Quang), Tam Đảo (Phú Thọ), Trùng Khánh (Cao Bằng) và Bắc Sơn (Lạng Sơn).

Nhiều nơi dưới 10 độ C như: Sa Pa (Lào Cai), Ngân Sơn (Thái Nguyên), Nguyên Bình (Cao Bằng), Hữu Lũng (Lạng Sơn) 6 độ; Sìn Hồ (Lai Châu), Bắc Hà (Lào Cai), Móng Cái (Quảng Ninh) 7-8 độ C.

Người Hà Nội đốt lửa sưởi chống rét chiều tối 22/1. Ảnh: Gia Chính

Ở đồng bằng, nhiệt độ chiều tối nay xuống thấp hơn so với buổi sáng. Tại Hà Nội, trạm Ba Vì 9 độ, các trạm Láng, Hà Đông, Hoài Đức, Sơn Tây 10 độ C. Rét nhất ở đồng bằng là Chí Linh (Hải Phòng) 8 độ C.

Không khí lạnh đã mở rộng xuống nhiều tỉnh, thành miền Trung. Mức nhiệt 12 độ C được ghi nhận ở Yên Định, Bái Thượng, Như Xuân (Thanh Hóa); 13 độ ở Tây Hiếu, Quỳnh Lưu (Nghệ An); 14 độ ở A Lưới (Huế).

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, so sánh đợt rét 5-8/1 nhiệt độ thấp nhất tại nhiều nơi dưới 7 độ, riêng Hà Nội 9 độ C. Còn đợt rét này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi phổ biến 6-9 độ, đồng bằng 10-12 độ C. Mức nhiệt tối thấp không giảm sâu như đợt trước, tuy nhiên nhiệt độ cao nhất ban ngày chỉ 11-14 độ C.

Băng giá trên đỉnh Mẫu Sơn chiều 22/1. Ảnh: Đinh Văn Quyết

Đợt đầu tháng 1 là rét khô, do trời ít mây nên ban đêm nhiệt độ giảm sâu, ban ngày nắng, nhiệt độ tăng lên rõ rệt. Còn đợt rét hiện nay là rét ẩm, trời nhiều mây, nhiệt độ cả ngày lẫn đêm duy trì thấp. Vì vậy, nền nhiệt trung bình ngày của đợt rét này thấp hơn, tạo cảm giác rét buốt và kéo dài hơn so với đợt trước, ông Hưởng giải thích.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định rét đậm, rét hại diện rộng ở miền Bắc và Thanh Hóa sẽ kéo dài hết ngày mai. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-12 độ, riêng vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở Nghệ An đến Huế phổ biến 13-16 độ C.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ đêm nay ở Hà Nội khoảng 10 độ, ngày mai tăng dần lên 13-16 độ, đến cuối tuần 17-21 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa ngày mai nền nhiệt tăng lên 6-13 độ C.