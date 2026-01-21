5 tỉnh thành miền Nam rét kỷ lục

Trước đó, ngày 5/1, một đợt không khí lạnh mạnh từ phương Bắc tràn xuống nước ta, sau đó các sóng lạnh liên tục tăng cường xuống. Đặc điểm của đợt không khí lạnh này là các sóng lạnh tràn xuống rất sâu. Vì vậy, khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ đã có những ngày trời chuyển rét về đêm và sáng với nhiệt độ xuống khá thấp.

Theo số liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, có 6 điểm đo tại 5 tỉnh/thành phố miền Nam ghi nhận kỷ lục nhiệt độ xuống thấp nhất trong lịch sử. Điểm đo Nhà Bè, TPHCM ngày 9/1 xuống 17,8 độ C, vượt qua kỷ lục được thiết lập vào năm 2016.

Nhiệt độ tại Phan Rí, Lâm Đồng (Bình Thuận cũ ) ngày 9/1 xuống còn 15,3 độ C, vượt qua kỷ lục được thiết lập trong đợt rét năm 2018. Nhiệt độ tại Biên Hòa, Đồng Nai ngày 9/1 xuống 16,6 độ C, vượt qua kỷ lục năm 2016.

Nhiệt độ tại Trà Nóc, Cần Thơ ngày 10/1 xuống còn 18,6 độ C, vượt qua kỷ lục thiết lập vào năm 2015. Vĩnh Long ngày 10/1, nhiệt độ thấp nhất xuống còn 18,7 độ C, vượt qua kỷ lục được ghi nhận năm 2025.

TPHCM đón cái rét hiếm gặp vào ngày 9-10/1.

Tại miền Bắc, đợt không khí lạnh này cũng gây ra rét đậm, rét hại diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ ngày 6-9/1 với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8-11 độ, vùng núi từ 5-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C. Tình trạng sương muối, băng giá xảy ra tại một số nơi vùng núi cao phía Bắc.

Miền Bắc cũng đang trải qua một đợt không khí lạnh mới. Ngày hôm nay (21/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ đã giảm từ 6-9 độ C. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo chiều tối và đêm 21/1, không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Miền Bắc xảy ra rét đậm từ 21-23/1.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 21/1 đến sáng 22/1, khu vực Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Từ chiều tối 21/1 đến ngày 23/1, miền Bắc và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại, rét đậm diện rộng. Nghệ An - Huế trời chuyển rét.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10-13 độ C, riêng vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C. Nghệ An đến Huế nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14-17 độ C.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối 21/1 đến sáng 22/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm đến khoảng ngày 23/1. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-13 độ C.

Đợt không khí lạnh này cũng có thể khiến thời tiết khu vực Nam Bộ, Nam Trung Bộ sẽ lạnh vào đêm và sáng sớm nhưng ít khả năng nền nhiệt xuống thấp như đợt không khí lạnh từ ngày 5-10/1.