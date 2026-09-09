Không khí lạnh bắt đầu gây mưa cho miền Bắc, nhiệt giảm mạnh từ đêm nay

Cảnh báo mưa dông, lốc sét khi không khí lạnh tràn về

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (9/9), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 31-34 độ.

Dự báo gần sáng và sáng 10/9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Đông Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Không khí lạnh gây mưa cho nhiều khu vực ở miền Bắc. Ảnh: Tuấn Anh

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 10/9 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ.

Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 10/9 trời chuyển mát.

Trên biển, từ ngày 10/9, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5. Từ đêm 10/9, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,0m. Biển động.

Từ chiều tối và đêm 9/9 đến đêm 10/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 10/9 đến ngày 11/9, Thanh Hóa đến Tp. Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Diễn biến mưa dông ở Trung Bộ và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (9/9), khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 9/9 có nơi trên 50mm như các trạm: Krong Bong (Đắk Lắk) 51.4mm, Đắk Mil (Lâm Đồng) 62.4mm,…

Từ ngày 10/9 đến ngày 11/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Chiều tối và đêm 9/9, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa và dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Từ chiều tối 9/9 đến ngày 10/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 11/9 và ngày 12/9, khu vực từ Nam Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp.Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).