Xếp quần áo chuyển đi cứu trợ, người phụ nữ giật mình vì túi vàng rơi xuống

Chị Phan Thị Mỹ Liên (trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) vẫn chưa hết vui mừng khi vừa tìm được chủ nhân của túi vàng rơi ra từ bao quần áo mà chị phân loại gửi vào vùng lũ Đắk Lắk.

Chị Liên cho biết, hôm 22/11, chị cùng mọi người phân loại quần áo để chuyển đi cứu trợ. Sáng 24/11, trong lúc cùng mọi người sắp xếp bao đồ, một túi nhỏ rơi ra. Mở ra kiểm tra, chị Liên hơi giật mình khi thấy nhẫn vàng, bông tai và vàng thẻ bên trong.

"Cầm túi vàng mà tôi run cả người. Việc đầu tiên tôi nghĩ đến là phải tìm cách trả lại ngay cho người bỏ quên", chị Liên kể.

Túi vàng và nhẫn cưới rơi ra từ bao quần áo

Ngay lập tức, chị quay video đăng lên mạng xã hội, chỉ hé lộ hình ảnh đôi nhẫn cưới và yêu cầu người đến nhận phải mô tả chính xác số vàng còn lại.

Thấy bài đăng của chị Liên, gần 1 giờ sau, chị C. (trú phường Hòa Xuân) tìm đến xin nhận lại tài sản. Chị C. đưa ra ảnh từng chụp số vàng và mô tả chính xác trang sức còn lại trong túi. Sau khi đối chiếu, mọi người xác nhận số vàng trùng khớp nên trao trả cho chủ nhân.

"Chị ấy mừng phát khóc. Ai cũng vui vì số vàng đã trở về đúng chủ. Chị C. nói, do loay hoay gom đồ quyên góp cho bà con vùng lũ nên quên mất số vàng để trong đó", chị Liên thuật lại và cho biết thêm, trước đó vài hôm, một nhóm thiện nguyện xin quần áo để gửi vào vùng thiên tai.

Sáng 24/11, chị phân loại một phần quần áo chuyển đi và may mắn túi nhỏ có vàng vẫn còn ở nhà. "Nếu không, bao đồ chứa vàng đi xa, lẫn với những nguồn áo quần khác thì việc tìm lại chủ nhân chắc chắn sẽ rất khó khăn", chị Liên nói.