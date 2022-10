Nhân chứng kể lao vào lũ ống ở Kỳ Sơn Nghệ An cứu người

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có thư khen những "người hùng' Tối 6-10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư khen đối với ông Vi Văn Truyền, trưởng bản Hòa Sơn và anh Lê Minh Hương và nhiều người dân dũng cảm của bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ đã dũng cảm cứu nạn thành công những người bị mắc kẹt, cô lập giữa dòng nước lũ, đưa người gặp nạn đến vị trí an toàn. Theo đó, chủ tịch nước cho biết nắm hành động dũng cảm của ông Truyền cùng người dân bản Hòa Sơn qua phương tiện thông tin truyền thông. "Tôi biểu dương việc làm của các anh, các anh là những tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, quả cảm, giàu tình nghĩa của người Việt Nam, xứng đáng được khen ngợi và lan tỏa trong cộng đồng, xã hội. Tôi cũng chia sẻ với sự mất mát của người dân bị thiệt hại do đợt bão, lũ vừa qua; ghi nhận, đánh giá cao và mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, chủ động ứng phó với thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản có thể xảy ra", - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ.