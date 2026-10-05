Nhà xưởng bốc cháy dữ dội ở Hà Nội, 200 người tham gia dập lửa

Cháy lớn tại nhà xưởng ở Trung Giã

Vào khoảng 7h45 ngày 5/10, lửa bất ngờ bùng phát tại một nhà xưởng ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất, xã Trung Giã, thành phố Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng lên dữ dội, kèm cột khói cao hàng chục mét. Do bên trong nhà xưởng chứa nhiều đồ nhựa, đệm mút và vật liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng phát triển mạnh.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Người dân ở khu vực xung quanh cho biết, đứng cách hiện trường khoảng một km vẫn có thể nhìn thấy cột khói lớn bốc lên. Nhà xưởng rộng khoảng 500m2, cao một tầng, lợp mái tôn, nằm trên khu đất rộng hơn 3.000m2 và được bao quanh bởi nhiều cây cối. Đáng chú ý, ngọn lửa có thời điểm lan sang khu vực nhà của chủ xưởng, cách nhà xưởng khoảng 15m.

Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, người dân đã tri hô, tìm cách dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng. UBND xã Trung Giã nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ, máy xúc và phối hợp với Công an xã, lực lượng an ninh cơ sở triển khai các phương án chữa cháy, cứu hộ.

Khoảng 200 người được huy động tham gia dập lửa, gồm 30 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy; khoảng 60 người thuộc Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã, UBND xã và lực lượng liên quan; cùng khoảng 100 người dân địa phương.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng huy động 4 xe chữa cháy và máy xúc đến hiện trường để triển khai các phương án khống chế đám cháy. Các lực lượng khẩn trương tiếp cận hiện trường, phun nước làm mát, khống chế ngọn lửa và ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Theo thông tin từ Công an xã Trung Giã, toàn bộ công nhân và những người có mặt trong cơ sở đã kịp thời di chuyển ra bên ngoài khi phát hiện cháy. Nhờ đó, vụ cháy nhà xưởng ở Trung Giã không gây thiệt hại về người.

Đến khoảng 9h, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Một số thông tin cho biết đến khoảng 10h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục xử lý hiện trường, đề phòng cháy trở lại và thống kê thiệt hại về tài sản.

Nghi chập cầu dao điện gây cháy

Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Theo phía chủ xưởng, bước đầu nguyên nhân được xác định có thể do chập cầu dao điện. Tuy nhiên, đây mới là thông tin ban đầu và nguyên nhân chính thức sẽ được cơ quan chức năng kết luận sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường.

Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ cháy nổ tại các nhà xưởng chứa vật liệu dễ cháy, đặc biệt là nhựa, mút xốp và các sản phẩm dễ bắt lửa.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị đóng cắt, nguồn nhiệt và bố trí lối thoát nạn, phương tiện phòng cháy chữa cháy phù hợp, nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố và bảo đảm an toàn cho người lao động.