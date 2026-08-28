Hà Nội: Cháy lớn tại xưởng nhựa rộng gần 1.000m2 ở phường Chương Mỹ

Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày (28/8) tại một khu kho xưởng với diện tích khoảng gần 1.000m2 tại tổ dân phố Phượng Đồng, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Ngọn lửa lớn cùng cột khói đen bốc cao hàng chục mét tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: NDCC

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội liên tục điều động các lực lượng tinh nhuệ từ nhiều hướng chi viện. Hàng loạt đơn vị gồm Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 28, Khu vực 4, Khu vực 15, Phân đội Kim Bài (Khu vực 33) cùng lực lượng của Khu vực 16 đã lập tức đổ về hiện trường để phối hợp dập lửa.

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định diện tích đám cháy thực tế khoảng 100m2. Để hỗ trợ công tác dỡ cấu kiện, tạo không gian thông thoáng cho việc dập lửa, nhà chức trách đã nhanh chóng huy động máy xúc và máy ủi tham gia xử lý.

Lực lượng chức năng cùng người dân di chuyển hàng hóa ra khỏi kho xưởng bị cháy. Ảnh: NDCC

Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả chữa cháy và đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã điều động xe chuyên dụng chở robot cùng xe tải chở bơm nổi của Đội Khu vực 2 và Khu vực 16 tham gia phối hợp. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng ca trực đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo trực tiếp chiến dịch.

Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn không ghi nhận thương vong về người. Các lực lượng chức năng hiện vẫn đang tích cực phối hợp triển khai các biện pháp ngăn chặn cháy lan và xử lý triệt để tàn dư của đám cháy.