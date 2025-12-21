Cận cảnh tuyến đường 'cụt' 220 tỷ kết nối với... đồng ruộng ở Thái Nguyên

Tuyến đường kết nối Quốc lộ 37 với Tỉnh lộ 269B với tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư được kỳ vọng tạo động lực phát triển khu vực phía Nam của tỉnh. Tuyến đường hoàn thành từ tháng 7/2025.

Ghi nhận của chúng tôi cho thấy, tuyến đường kết thúc ở xóm Kiều Chính (xã Phú Bình), phía trước là cánh đồng, không có đường nối hay hạ tầng kết nối. Vì thế, tuyến đường trở thành đường "cụt" đúng nghĩa.

Cạnh đó là cầu Kiều Chính, có tổng mức đầu tư khoảng 12 tỷ đồng, do UBND huyện Phú Bình (cũ) làm chủ đầu tư, hoàn thành năm 2021. Tuy nhiên, do tuyến đường bị "cụt" nên không phát huy được hết hiệu quả đầu tư.

Được biết, 2 dự án trên không thể kết nối do một đoạn tuyến trùng với Dự án Khu dân cư Ngọc Xuân, trước đây do UBND huyện Phú Bình (cũ) làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được triển khai xây dựng nên tuyến đường bị gián đoạn.

UBND xã Phú Bình cho biết, hiện chính quyền địa phương đang phối hợp tuyên truyền, vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng để thi công phần còn lại dự án.

Người dân địa phương mong muốn UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các đơn vị liên quan có phương án để tuyến đường không bị "cụt", phát huy hiệu quả đầu tư.