Cận cảnh Quốc lộ 1A trước khi được mở rộng lên 90m

HĐND TP. Hà Nội vừa thông qua chủ trương đầu tư Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Theo đó, tổng chiều dài tuyến đường khoảng 36,3km, quy mô mặt cắt ngang khoảng 90m. Tổng mức đầu tư tuyến đường khoảng 152.639 tỷ đồng (ảnh: Đoạn tuyến đường Lê Duẩn)

Dự án đi qua 21 phường, xã của thành phố gồm: Văn Miếu, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ và Đại Xuyên.

Dự kiến loại hợp đồng dự án là Hợp đồng xây dựng – chuyển giao, thanh toán bằng quỹ đất và các hình thức khác theo quy định.

Bệnh viện Bạch Mai nằm sát Quốc lộ 1A

Quốc lộ 1A khu vực đường Giải Phóng

UBND TP. Hà Nội cho biết, mục tiêu đầu tư dự án nhằm xây dựng một tuyến đường hiện đại đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại trong tương lai giữa khu vực trung tâm thành phố với các đô thị lớn; kết nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Nam một cách thuận lợi, góp phần tái cấu trúc đô thị dọc tuyến Quốc lộ 1A và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực dự án đầu tư đi qua.

Ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội đề nghị, quá trình triển khai dự án cần khảo sát kỹ thực trạng, xác định rõ nhu cầu tái định cư cụ thể phục vụ dự án; cập nhật đầy đủ hệ số bồi thường đất ở cho phù hợp để bảo tính khả thi, công bằng, minh bạch và khả năng chi trả kịp thời cho người dân (Ảnh: Quốc lộ 1A đoạn Ngọc Hồi- Văn Điển).