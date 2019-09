Nguyên Trung tướng Công an Phan Văn Vĩnh lại bị khởi tố thêm tội danh mới

Thứ Ba, ngày 10/09/2019 13:30 PM (GMT+7)

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về tội ra quyết định trái pháp luật theo quy định tại Khoản 2 Điều 371 Bộ luật hình sự năm 2015.

Ngày 10/9/2019, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về tội "Ra quyết định trái pháp luật" theo quy định tại Khoản 2 Điều 371 Bộ luật hình sự năm 2015. Quyết định khởi tố bị can trên đã được VKSND tối cao (Vụ 6) phê chuẩn.

Ông Phan Văn Vĩnh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Trong quá trình chỉ đạo điều tra vụ án Trương Huy Liệu và đồng phạm về tội "Buôn lậu" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", ông Phan Văn Vĩnh, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chỉ đạo việc ra quyết định xử lý vật chứng và tổ chức bán đấu giá lô gỗ vật chứng của vụ án trái pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Ông Phan Văn Vĩnh hiện là phạm nhân đang chấp hành án phạt 09 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" tại trại giam Phú Sơn 4, Bộ Công an theo Quyết định thi hành án phạt tù số 05/2019/QĐ-CA ngày 09/01/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Hiện Cơ quan điều tra VKSND tối cao đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.