Đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan tới ông Phan Văn Vĩnh: Bắt thêm hàng loạt đối tượng

Thứ Sáu, ngày 12/06/2020 17:18 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã bắt hàng loạt đối tượng là đại lý cấp 2 trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ có liên quan tới cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh và cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá.

1 trong 6 đối tượng là đại lý cấp 2 vừa bị bắt giữ

Ngày 12/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt các đối tượng đại lý cấp 2 có doanh thu lớn của đường dây đánh bạc nghìn tỷ có tên Rikvip - Tip.Club. Đây là đường dây đánh bạc trên mạng internet có liên quan tới cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) Nguyễn Thanh Hóa (cựu Thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50).

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện đấu tranh giai đoạn 2 của chuyên án trên, khoảng 9h ngày 9/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt thi hành lệnh bắt, khám xét đối với 6 đối tượng Đại lý cấp 2 của hệ thống game bài Rikvip - Tip.Club tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Đoàn Trọng Cường, Hoàng Văn Chiến, Trần Thị Thùy Dung và Nguyễn Xuân Khang (cùng trú tại Hà Nội); Nguyễn Minh Tuấn (trú tại Hưng Yên); Lâm Tuấn Nghĩa (trú tại Ninh Bình).

Đây là những đối tượng đại lý cấp 2 có doanh thu lớn trong tổng số 5.877 đại lý cấp 2 của hệ thống game bài Rikvip - Tip.Club. Tổng lượng giao dịch của 6 đối nói trên là hơn 851 tỷ Rik (loại tiền ảo trong game), tương đương hơn 700 tỷ đồng.

Trước đó, trong giai đoạn 1 của chuyên án, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 105 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip - Tip.club do Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch Công ty CNC (công ty bình phong của C50), Phan Sào Nam (cựu Giám đốc Cty VTC Online) cầm đầu. Chuyên án cũng triệt phá 25 đại lý cấp 1, 5.877 Đại lý cấp 2 và gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc. Tổng số doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến là gần 10.000 tỷ đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm cuối năm 2018, TAND tỉnh Phú Thọ tuyên phạt Phan Văn Vĩnh 9 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, hình phạt bổ sung là phạt 100 triệu đồng. Nguyễn Thanh Hóa 10 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, hình phạt bổ sung là phạt 100 triệu đồng. Hai bị cáo sau đó không kháng cáo.

