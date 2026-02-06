Nguyên Phó Thủ tướng Đoàn Duy Thành qua đời

Ông Đoàn Duy Thành sinh năm 1929, tại thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng).

Quá trình công tác, ông Đoàn Duy Thành từng giữ các chức vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Bộ trưởng Bộ Ngoại Thương, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Phó Thủ tướng), Bộ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại.

Nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Chủ tịch VCCI Đoàn Duy Thành vừa qua đời sáng 6/2. ﻿Ảnh: VCCI

Khi giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ông ghi dấu ấn bằng những chủ trương mạnh dạn nhằm mở rộng không gian phát triển kinh tế, cải thiện đời sống người dân.

Trên cương vị là Chủ tịch VCCI, ông Đoàn Duy Thành đã có nhiều những quyết sách đổi mới vì sự phát triển của các doanh nghiệp kinh tế tư nhân.

Ông chú trọng mở rộng các hoạt động hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp, từ xúc tiến thương mại, kết nối hợp tác, đến tham gia góp ý, kiến nghị chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, qua đó giúp doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận thị trường và hội nhập sâu rộng hơn.

Đặc biệt, trong giai đoạn giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, ông tham gia thúc đẩy các chính sách cải cách kinh tế quan trọng, tháo gỡ rào cản cơ chế bao cấp, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển. Những đóng góp này góp phần đặt nền móng cho môi trường kinh doanh cởi mở hơn trong thời kỳ đổi mới.