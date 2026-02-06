Vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai: Khen thưởng 5 người dân giúp sức bắt cướp

Ngày 6-2, Công an tỉnh Gia Lai đã trao thưởng của Bộ Công an, UBND tỉnh Gia Lai cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án cướp ngân hàng Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá.

Trong đó, ngoài các đơn vị, cá nhân thuộc các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương, còn khen thưởng cho 5 cá nhân là người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, mỗi người 5 triệu đồng.

Có 5 cá nhân có thành tích xuất sắc, hỗ trợ lực lượng công an bắt giữ các đối tượng cướp ngân hàng được khen thưởng

Theo đó, khen thưởng cho các ông H.T.H (trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai); ông N.V.C (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai); ông T.V.H (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai); ông V.D.T (trú phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi); ông V.V.A (phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi).

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 19-1, hai đối tượng sử dụng súng cướp gần 1,9 tỉ đồng tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai, tỉnh Gia Lai, gây hoang mang, phẫn nộ trong dư luận nhân dân.

Sau quá trình điều tra, truy xét, đến ngày 5-2, lực lượng công an đã bắt giữ 2 đối tượng cướp ngân hàng và thu giữ 4 khẩu súng, cùng nhiều vật chứng của vụ án.

Trước thành tích trên, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen biểu dương chiến công xuất sắc của các đơn vị trong vụ bắt giữ 2 đối tượng cướp ngân hàng tại tỉnh Gia Lai.

Các đơn vị gồm: Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Viện Khoa học hình sự; Công an tỉnh Gia Lai; Công an tỉnh Quảng Ngãi; Công an TPHCM; Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Bắc Ninh.