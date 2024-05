Nguyên nhân vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong ở Đồng Nai

Trưa 1/5, liên quan đến vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty TNHH gỗ Bình Minh (ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin về vụ việc.

Hiện trường vụ nổ lò hơi ở công ty gỗ khiến 6 người tử vong

Theo theo đó, vào lúc 8h30 ngày 1/5, vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH gỗ Bình Minh do ông Feng Yong (quốc tịch Trung Quốc) làm giám đốc. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, do lỗi kỹ thuật lò hơi nổ làm 6 công nhân tử vong tại hiện trường, 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Lò Văn Lòn (37 tuổi, quê xã Nà Bó, huyện Mia Sơn, tỉnh Sơn La); Lương Văn Hùng (32 tuổi, quê xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An); Trần Văn Nguyễn (38 tuổi, quê xã Cẩm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; Trần Văn Cường (39 tuổi, quê xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu); Sơn Ngọc Thúy (33 tuổi, quê xã Lâm Tân, huyện Lâm Trị, tỉnh Sóc Trăng); Xie Zhenlong (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh và Công an tỉnh Đồng Nai đã kịp thời có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đưa người bị nạn đi cấp cứu, thực hiện các biện pháp giải quyết ban đầu, phong tỏa và khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện.

