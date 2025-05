Đọ sức mạnh quân sự Ấn Độ và Pakistan: Bên nào có ưu thế?

Chiến đấu cơ Rafale là khí tài đáng chú ý nhất mà Ấn Độ sở hữu kể từ đụng độ với Pakistan vào năm 2019. Ảnh: Reuters.

Tăng tốc hiện đại hóa sau xung đột năm 2019

Sau cuộc đụng độ căng thẳng kéo dài hai ngày vào năm 2019, khi Ấn Độ không kích lãnh thổ Pakistan để đáp trả vụ đánh bom đoàn xe quân sự ở Kashmir, cả hai nước đã đầu tư mạnh vào hiện đại hóa quân đội. “Mỗi bên đều nghĩ rằng mình đã ở vị thế tốt hơn so với lần đối đầu trước", chuyên gia an ninh Nam Á Muhammad Faisal nhận định, theo Reuters. “Nhưng chỉ khi chiến sự thực sự xảy ra, chúng ta mới biết ai đang chiếm ưu thế”.

Ấn Độ, từng bị đánh giá yếu thế trong không chiến năm 2019 vì phải dựa vào các tiêm kích Nga cũ kỹ, đã tiếp nhận 36 chiến đấu cơ Rafale của Pháp – loại máy bay chiến đấu hiện đại bậc nhất của châu Âu. Trong khi đó, Pakistan đối phó bằng cách mua ít nhất 20 tiêm kích J-10 từ Trung Quốc – loại máy bay được đánh giá ngang tầm Rafale.

Rafale được trang bị tên lửa không đối không Meteor có tầm bắn vượt tầm nhìn, còn J-10 sử dụng tên lửa PL-15 với tính năng tương tự. Về phòng không, Ấn Độ đã tiếp nhận hệ thống S-400 từ Nga – vốn nổi danh từ các cuộc chiến ở Syria và Ukraine, trong khi Pakistan trang bị HQ-9 do Trung Quốc sản xuất, phát triển dựa trên mẫu S-300 của Nga.

Theo cựu Phó Tư lệnh Không quân Ấn Độ Anil Golani, cả hai bên đều không muốn đẩy tình hình đến một cuộc chiến toàn diện. “Dù có nhiều lời kêu gọi hành động, tôi cho rằng cả Ấn Độ và Pakistan đều đang cố tránh xung đột toàn diện”, ông nói với Reuters.

Một yếu tố không thể bỏ qua là vai trò của Trung Quốc – đồng minh thân cận và là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Pakistan, đồng thời là đối thủ truyền thống của Ấn Độ. “Đây có thể là cuộc so găng giữa công nghệ phương Tây và Trung Quốc", chuyên gia Muhammad Faisal nhận định, nhấn mạnh rằng Ấn Độ buộc phải phân bổ lực lượng hợp lý để đối phó đồng thời với Pakistan và Trung Quốc.

So sánh tương quan lực lượng

Theo Chỉ số Sức mạnh Quân sự Toàn cầu (Global Firepower Index) năm 2025, Ấn Độ đứng thứ tư thế giới về sức mạnh quân sự, trong khi Pakistan xếp thứ 12 (tụt ba bậc so với năm trước).

* Nhân lực

Ấn Độ có khoảng 1,46 triệu binh sĩ thường trực, 1,15 triệu quân dự bị và 2,5 triệu lực lượng bán vũ trang. Trong khi đó, Pakistan duy trì khoảng 654.000 binh sĩ thường trực và 500.000 quân bán vũ trang.

Lợi thế về lực lượng của Ấn Độ còn đến từ dân số đông hơn: mỗi năm, gần 24 triệu người Ấn Độ đến tuổi nhập ngũ, so với 4,8 triệu của Pakistan. Đây là yếu tố then chốt trong khả năng huy động và duy trì quân đội lâu dài.

* Ngân sách quốc phòng

Pakistan đã mua ít nhất 20 tiêm kích J-10 từ Trung Quốc nhằm đối phó các chiến đấu cơ Rafale của Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Ấn Độ chi khoảng 6.810 tỷ rupee (tương đương 79–81 tỷ USD) cho ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2025–26, tăng gần 10% so với năm trước, thuộc nhóm 5 quốc gia chi tiêu quân sự lớn nhất thế giới.

Pakistan, trong khi đó, chỉ chi khoảng 2.280 tỷ rupee (tương đương 7,6–10 tỷ USD), thấp hơn đáng kể.

* Quy mô quân đội

Lục quân:

• Ấn Độ sở hữu 4.201 xe tăng (gồm T-90 Bhishma và Arjun do nước này sản xuất) và hơn 148.000 xe bọc thép, gấp ba lần số lượng của Pakistan.

• Pakistan có khoảng 2.627 xe tăng và 6.137 xe bọc thép.

• Pháo binh của Ấn Độ vượt trội với 11.225 hệ thống pháo, trong khi Pakistan có 4.619. Tuy nhiên, Pakistan lại nhỉnh hơn về số lượng pháo tự hành.

Không quân:

• Ấn Độ vận hành 2.229 máy bay, gồm 513 chiến đấu cơ (Su-30MKI, Rafale, Tejas) và 899 trực thăng, trong đó có nhiều trực thăng vũ trang.

• Pakistan có 1.399 máy bay, gồm 328 chiến đấu cơ (F-16 và JF-17), 373 trực thăng và 4 máy bay tiếp dầu.

Dù Pakistan có ưu thế hơn về số lượng máy bay huấn luyện (565 so với 351 của Ấn Độ), không quân Ấn Độ vẫn vượt trội về tổng thể.

Hải quân:

Ấn Độ sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V với tầm bắn lên tới 8.000 km. Ảnh: Reuters.

• Hải quân Ấn Độ có 293 tàu, gồm 2 tàu sân bay, 13 tàu khu trục, 18 tàu ngầm – đủ sức triển khai sức mạnh ở đại dương xa (blue-water navy).

• Hải quân Pakistan chỉ có 121 tàu, không có tàu sân bay hay khu trục hạm, và chỉ sở hữu 8 tàu ngầm – được phân loại là lực lượng "nước xanh" (green-water navy), chủ yếu phòng thủ ven biển.

Năng lực hạt nhân và tên lửa:

Cả hai nước đều sở hữu khoảng 170 đầu đạn hạt nhân, theo số liệu từ Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí. Tuy nhiên, chính sách sử dụng khác nhau:

• Ấn Độ áp dụng học thuyết “Không sử dụng trước” (No First Use).

• Pakistan không loại trừ khả năng tấn công hạt nhân phủ đầu nếu cần thiết.

* Vũ khí chiến lược:

• Ấn Độ sở hữu tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos (tầm bắn ~300 km) và dòng tên lửa đạn đạo Agni, trong đó Agni-V có tầm bắn lên tới 8.000 km. Nước này đang phát triển Agni-VI với tầm bắn xa hơn nữa.

• Pakistan có tên lửa Shaheen-III (tầm 2.750 km) và đang phát triển phiên bản vượt mốc 3.000 km. Ngoài ra, tên lửa Nasr (Hatf-9) tầm bắn ngắn 70 km được xem là công cụ răn đe hạt nhân chiến thuật.

Theo trang First Post, Ấn Độ hiện chiếm ưu thế trong việc xây dựng “bộ ba hạt nhân” (năng lực tấn công từ đất liền, trên không và dưới biển), cả về tầm bắn lẫn đa dạng nền tảng triển khai.

Có thể nói, dù hai nước đều tăng cường đáng kể năng lực quân sự kể từ năm 2019, Ấn Độ vẫn duy trì ưu thế toàn diện về quân số, ngân sách, trang bị hiện đại và sức mạnh hạt nhân chiến lược. Tuy nhiên, sự can thiệp của Trung Quốc, sự bất cân xứng về học thuyết hạt nhân, cùng yếu tố địa chính trị khiến cán cân không hoàn toàn nghiêng tuyệt đối về một phía. Mọi xung đột dù chỉ giới hạn cũng tiềm ẩn nguy cơ leo thang ngoài kiểm soát.