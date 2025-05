Pakistan tuyên bố sớm 'san bằng tỷ số', Thủ tướng Ấn Độ hủy chuyến công du châu Âu

Chính quyền ở khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý đã ra lệnh sơ tán người dân khỏi những nơi được đánh giá là nguy hiểm, khi cuộc xung đột giữa New Delhi và Islamabad leo thang.

Sau chiến dịch không kích vào 9 mục tiêu của Pakistan, quân đội Ấn Độ tuyên bố "công lý đã được thực thi".

Một nguồn tin an ninh cấp cao giấu tên của Ấn Độ cho biết 3 máy bay chiến đấu của Ấn Độ bị rơi xuống khu vực mà họ đang kiểm soát, nhưng không cho biết nguyên nhân. Chưa rõ điều gì đã xảy ra với các phi công.

Mảnh vỡ máy bay rơi xuống huyện Pulwama, thuộc vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát ngày 7/5. (Ảnh: AP)

Islamabad cho biết, 26 thường dân của nước này đã thiệt mạng trong các cuộc không kích và bắn phá của Ấn Độ ở biên giới, còn New Delhi báo cáo ít nhất 8 người đã thiệt mạng do pháo kích của Pakistan.

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif cáo buộc Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chỉ đạo không kích để lấy lòng dư luận trong nước, nhưng tuyên bố Islamabad đang đáp trả. "Việc trả đũa đã bắt đầu. Chúng tôi sẽ không mất nhiều thời gian để san bằng tỷ số”, ông tuyên bố.

Tại một cuộc họp báo ở thủ đô Islamabad sáng nay, người phát ngôn quân đội Ahmed Sharif Chaudhry cho biết Pakistan đã bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Ấn Độ ở bên kia biên giới, trong đó có 3 máy bay chiến đấu Rafale do Pháp sản xuất, sau khi đội máy bay này tấn công Pakistan.

Ông cho biết thêm rằng một nhà máy thủy điện ở Kashmir do Pakistan quản lý cũng bị tấn công, gây hư hại cấu trúc đập thủy điện.

Bộ Ngoại giao Pakistan đã triệu tập đại biện lâm thời Ấn Độ tại Islamabad để chính thức phản đối các cuộc không kích của Ấn Độ.

Thủ tướng Modi hủy công du

Một quan chức chính phủ cấp cao Ấn Độ cho biết, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hoãn chuyến thăm Croatia, Hà Lan và Na Uy.

Khói bốc lên từ chiếc máy bay rơi xuống vùng ngoại ô Jammu của Ấn Độ ngày 7/5. (Ảnh: AP)

New Delhi không nêu lý do dẫn đến quyết định này, nhưng thông báo được đưa ra vài giờ sau khi Ấn Độ triển khai chiến dịch không kích vào Pakistan và vùng thuộc Kashmir do Pakistan quản lý.

Chính phủ của Thủ tướng Modi siết chặt kiểm soát Kashmir trong những năm gần đây, khẳng định đã kiểm soát được tình hình bất ổn ở khu vực và lượng khách du lịch đổ về đây là dấu hiệu cho thấy tình hình đang trở lại bình thường. Tuy nhiên, vụ tấn công khủng bố khiến 26 du khách thiệt mạng hôm 22/4 đã phá vỡ điều đó.

Theo các chuyên gia an ninh và cựu sĩ quan tình báo từng làm việc ở khu vực, chính quyền của Thủ tướng Modi đang muốn tranh thủ sự ủng hộ của dư luận từ việc kiểm soát tình hình Kashmir, nhưng vụ tấn công du khách cho thấy chính quyền đã để lộ lỗ hổng.

Vụ thảm sát khiến 26 người thiệt mạng và 17 người bị thương gợi lại bi kịch của vụ đánh bom xe năm 2019, khiến Chính phủ Ấn Độ tước quyền bán tự trị của Kashmir và đưa vùng đất này về dưới sự quản lý trực tiếp của chính quyền liên bang.

Bộ Ngoại giao Nga vừa ra tuyên bố bày tỏ “vô cùng quan ngại” về cuộc đối đầu quân sự ngày càng sâu sắc giữa Ấn Độ và Pakistan, và kêu gọi cả hai nước kiềm chế. Trong một tuyên bố được công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao, Mátxcơva lên án mọi hình thức khủng bố. Nga có mối quan hệ gần gũi với cả Ấn Độ và Pakistan.