Những vũ khí nào của Pakistan có thể đã bắn rơi loạt chiến đấu cơ Ấn Độ?

Mảnh vỡ máy bay được tìm thấy ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Ảnh: Reuters.

3 máy bay rơi bên phía Ấn Độ

Ít nhất ba chiếc chiến đấu cơ của Không quân Ấn Độ đã rơi trong quá trình tập kích mục tiêu Pakistan. Các máy bay này rơi ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Thông tin được Reuters trích dẫn từ chính quyền địa phương.

Trên mạng xã hội X, các tài khoản chuyên theo dõi tình báo nguồn mở (OSINT) đã đăng tải hình ảnh mảnh vỡ của các chiến đấu cơ bị rơi, trong đó xuất hiện ký hiệu bằng tiếng Pháp. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng các chiến đấu cơ bị bắn hạ có thể là chiến đấu cơ Rafale.

Theo đài CNN của Mỹ, Pakistan tuyên bố đã bắn hạ ba chiếc Rafale, một chiếc MiG-29 và một chiếc Su-30 của Ấn Độ.

Phía New Delhi hiện chưa đưa ra tuyên bố chính thức về số lượng máy bay bị mất hay nguyên nhân vụ rơi. Một quan chức Ấn Độ nói với Reuters rằng có một chiếc máy bay rơi ở vùng Kashmir, và phi công hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Tổ hợp phòng không HQ-9

Tên lửa phòng không HQ-9P do Pakistan mua từ Trung Quốc. Ảnh: Pakistan Defence.

Theo BulgarianMilitary.com, Pakistan chủ yếu dựa vào hệ thống phòng không hỗn hợp, trong đó có HQ-9 do Trung Quốc sản xuất — một hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa tương đương S-300 của Nga, với tầm bắn lên tới 200 km. HQ-9 có thể tiêu diệt nhiều mục tiêu ở độ cao lớn, nhưng gặp khó khăn khi đối đầu với các chiến đấu cơ bay thấp hoặc có hệ thống gây nhiễu tiên tiến như Rafale.

Quân đội Pakistan cũng vận hành các hệ thống phòng không tầm ngắn hơn như Crotale của Pháp và RBS-70 của Thụy Điển — nhưng những hệ thống này kém hiệu quả khi đối mặt với máy bay tốc độ cao. Một số báo cáo gần đây cho biết Islamabad có thể đã mua thêm HQ-16 của Trung Quốc (phiên bản tương tự tên lửa Buk của Nga) hoặc Hisar của Thổ Nhĩ Kỳ, dù thông tin này chưa được xác nhận.

Trong vai trò tấn công, không quân Pakistan hiện sở hữu tiêm kích J-10C do Trung Quốc sản xuất. Mẫu chiến đấu cơ thế hệ 4.5 được Islamabad mua từ năm 2022 nhằm đối trọng với Rafale của Ấn Độ.

Tên lửa đối không tầm xa PL-15

PL-15 là mẫu tên lửa đối không tầm xa do Trung Quốc sản xuất.

J-10C được trang bị radar AESA, tên lửa không đối không PL-15 với tầm bắn lên tới 225 km, cùng tên lửa tầm ngắn PL-10, biến nó thành một đối thủ đáng gờm trong không chiến. Đáng chú ý, tên lửa PL-15 chỉ mới được Trung Quốc xác nhận chuyển giao cho Pakistan vào cuối tháng trước. Tên lửa mới giúp tiêm kích Pakistan có khả năng khai hỏa vượt tầm tấn công của chiến đấu cơ Rafale bên phía Ấn Độ.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif, nói các chiến đấu cơ J-10C của nước này đã gây nhiễu điện tử thành công đối với bốn chiếc Rafale của Ấn Độ gần Đường Kiểm soát (LoC), buộc các máy bay này phải quay đầu.

Dù thông tin vẫn chưa rõ ràng, tuyên bố trên nhấn mạnh khả năng tác chiến điện tử của J-10C — yếu tố có thể tạo ra thách thức thực sự đối với hệ thống SPECTRA trên Rafale.

Chiến đấu cơ JF-17 của Pakistan được trang bị tên lửa PL-15. Ảnh: SCMP.

Ngoài ra, Pakistan còn sở hữu tiêm kích hạng nhẹ JF-17 Thunder — mẫu máy bay đa nhiệm do nước này hợp tác phát triển với Trung Quốc. JF-17 được trang bị tên lửa SD-10 (Trung Quốc gọi là PL-12) với tầm bắn khoảng 70km. Tuy có ưu thế về chi phí vận hành, JF-17 lại thiếu cảm biến và công nghệ tác chiến hiện đại như J-10C.

Một cái tên quen thuộc khác trong biên chế không quân Pakistan là chiến đấu cơ F-16 Block 52 do Mỹ cung cấp. Mẫu máy bay này sử dụng tên lửa đối không AIM-120C. Dù vẫn là nền tảng uy lực, F-16 của Pakistan hiện bị đánh giá là kém hiệu quả hơn trong các cuộc giao chiến tầm xa do radar đã lạc hậu so với chiến đấu cơ Rafale của Ấn Độ, theo BulgarianMilitary.com.