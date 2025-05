Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện thiếu sót trong quá trình điều tra vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long

Như đã đưa tin, ngày 4-9-2024, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung lái xe tải chạy trên tỉnh lộ 901, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn. Khi đến ấp Vĩnh Lợi, phía trước xe tải của anh Trung có xe bán tải đang đậu sát lề đường nên anh bật đèn xin đường để vượt qua. Lúc này, bên phía phần đường ngược lại có 2 xe đạp điện do nữ sinh N. và Trân đang chạy. Thấy xe tải, nữ sinh N. dừng lại. Cùng lúc, xe đạp điện của Trân chạy phía sau tông trúng xe N.. Em Trân ngã ra đường và bị bánh trước xe tải do anh Trung lái cán qua tử vong. Sau khi điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, với lý do cháu Trân là người có lỗi chính trong vụ tai nạn giao thông, đã chết. Không đồng tình với quyết định trên, ông Phúc đã nhiều lần làm đơn khiếu nại với các cơ quan chức năng nhưng bị bác đơn. Đến ngày 28-4, ông Phúc đã nổ súng bắn vào đầu anh Trung sau đó tự sát. Vụ việc gây phản ứng lớn từ dư luận, sau đó, Bộ Công an và Viện KSND tối cao đã vào cuộc thẩm tra toàn bộ hồ sơ và làm việc với những người có liên quan vụ tai nạn giao thông trên. Ngày 6-5, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã đến làm việc với gia đình ông Phúc để ghi nhận trình bày của người nhà, làm rõ có hay không hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp trong quá trình giải quyết vụ án.