Nguyên nhân nắng nóng bỏng rát giữa mùa thu ở miền Bắc, miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-36 độ, cục bộ có nơi trên 36 độ như trạm: Kim Bôi (Phú Thọ) 36.6 độ, Láng (Hà Nội) 36.8 độ, Nho Quan (Ninh Bình) 36.3 độ, Vinh (Nghệ An) 36.1 độ,… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.

Ngày 30/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Nhiều khu vực nắng nóng gay gắt. Ảnh: T.H

Ngày 1/10, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Từ ngày 2/10 nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, số liệu quan trắc cho thấy, ngày hôm qua (28/9), Hà Nội trời nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ngày một số nơi như: Sơn Tây 35,8 độ C; Láng 36,5 độ C; Hoài Đức 36,5 độ C... Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 52 - 62%.

Do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26 - 29 độ Vĩ Bắc, ngày hôm nay (29/9) và ngày mai (30/9), trên địa bàn thành phố trời nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất: 35 - 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất: 45 - 50%.

Các phường, xã dự kiến sẽ có nắng nóng cao nhất gồm: Ba Đình, Láng, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Từ Liêm, Thượng Cát, Gia Lâm, Thanh Trì, Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh.

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ nhận định: Từ ngày 1/10, đợt nắng nóng nhiều khả năng sẽ kết thúc. Những ngày tiếp đó, khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội) dự kiến chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh.

Nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp có nguy cơ gây ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư; gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng thủy văn cũng cảnh báo, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 1-3 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.