Miền Bắc đón 2 đợt không khí lạnh, thời tiết tháng 10 diễn biến thế nào?

2 đợt không khí lạnh đầu tháng 10

Bà Phạm Thị Thanh Hoa, Phòng Dự báo Thời tiết, trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm 30/9, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của một bộ phận không khí lạnh yếu và lệch đông nên sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nền nhiệt trong ngày 1 - 2/10 có xu hướng giảm khoảng từ 2 - 4 độ C.

Tiếp sau đó, từ khoảng đêm 4.10 - ngày 5.10, khối không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn. Thời tiết ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mới có những thay đổi rõ rệt, mưa tăng lên, cục bộ có nơi mưa to và nhiệt độ tiếp tục giảm xuống. Từ đêm 5/10 - ngày 6/10, mưa có khả năng mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Miền Bắc đón 2 đợt không khí lạnh dồn dập đầu tháng 10. Ảnh: Tuấn Anh

Đợt không khí lạnh tăng cường từ cũng gây mưa dông rải rác cho khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh từ đêm 4/10 đến ngày 5/10. Từ khoảng đêm 5/10, mưa mở rộng ra khu vực Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi.

Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 29-30/9 tiếp tục không mưa, trời oi nóng với mức nhiệt cao nhất 36 độ. Từ ngày 1/10, trời chuyển nhiều mây, có mưa dông rải rác với nhiệt độ trong ngày dao động từ 26-32 độ.

Trong hai ngày 1-2/10, Hà Nội ít khả năng xảy ra mưa dông, nền nhiệt dễ chịu, từ 26-32 độ. Sau đó từ đêm 4/10 đến ngày 5/10, Hà Nội chuyển nhiều mây, có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ ngày 5/10, nhiệt độ dao động trong ngày chỉ từ 23-27 độ.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong các ngày 29-30/9, trời tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 1/10, Nam Bộ, Tây Nguyên bước vào chuỗi ngày ít mưa, trời nắng nhẹ.

Diễn biến không khí lạnh liên tiếp trong những ngày đầu tháng 10 được xem là dấu hiệu cho thấy thời tiết miền Bắc bắt đầu có những thay đổi rõ rệt khi bước vào giai đoạn giao mùa. Cơ quan khí tượng lưu ý do đang là giao mùa, các cơn dông có khả năng kèm tố, lốc và gió giật mạnh. Người dân cần lưu ý khi tham gia giao thông hoặc hoạt động ngoài trời trong thời điểm thời tiết thay đổi.

Thời tiết tháng 10 diễn biến thế nào?

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia về tình hình không khí lạnh trong 3 tháng cuối năm 2026, từ tháng 10 đến tháng 12, hoạt động của không khí lạnh có xu hướng yếu hơn so với trung bình nhiều năm.

Đáng chú ý, các đợt rét đậm, rét hại trong những tháng cuối năm được dự báo xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. Số ngày rét đậm, rét hại cũng được nhận định thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thời tiết, đặc biệt trong những đợt không khí lạnh tăng cường, để chủ động ứng phó với sự thay đổi của nhiệt độ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra.

Cơ quan khí tượng cho biết, trong tháng 10 xu thế nhiệt độ trên toàn quốc, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ C, có nơi cao hơn. Không khí lạnh tiếp tục có khả năng xảy ra và ảnh hưởng đến các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Tổng lượng mưa các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 15 - 30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong thời kỳ dự báo, mưa vừa, mưa to có khả năng xảy ra tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ. Ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nhiều ngày xuất hiện mưa rào và dông, có ngày xảy ra mưa vừa đến mưa to. Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng tiếp tục xuất hiện trên phạm vi cả nước.

Bản tin dự báo khí hậu thời hạn tháng mang tính chất dự báo xu thế. Cơ quan khí tượng khuyến cáo, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan.

Do đó, đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1 - 3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.

Dự báo trong mùa đông 2026-2027, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn bình thường; rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn và ít hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 1-2,5 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, sang đầu năm 2027, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm trên phạm vi toàn quốc. Trong các tháng mùa hè năm 2027, nắng nóng có khả năng xuất hiện với cường độ mạnh, số ngày nắng nóng nhiều hơn trung bình nhiều năm và nhiều hơn năm 2026 và không loại trừ khả năng xuất hiện những giá trị nhiệt độ vượt các giá trị lịch sử.

Lượng mưa từ nay đến cuối năm 2026 được dự báo có xu thế thiếu hụt trên phần lớn cả nước, rõ nhất tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, với mức thiếu hụt phổ biến khoảng 20-40%. Mùa mưa tại các khu vực này cũng có khả năng kết thúc sớm.