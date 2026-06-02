Điểm khác biệt của đợt nắng nóng diện rộng đang bao phủ miền Bắc

Miền Bắc sẽ có mưa giải nhiệt sau nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục xuất hiện nắng nóng trong những ngày đầu tháng 6, trong khi mưa dông chiều tối và đêm vẫn duy trì ở Tây Nguyên, Nam Bộ và một số khu vực miền núi phía Bắc.

Theo dự báo thời tiết từ đêm 1/6 đến ngày 3/6, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ban ngày xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Tại khu vực từ TP. Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Lâm Đồng, thời tiết có sự phân hóa. Trong đêm 1/6 và ngày 2/6, phía Bắc khu vực này có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; phía Nam xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, riêng Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Miền Bắc nắng nóng diện rộng. Ảnh: Nam Khánh

Từ đêm 2/6 đến ngày 3/6, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi về đêm. Ban ngày, phía Bắc vẫn duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; phía Nam có nơi nắng nóng. Riêng chiều tối và tối 3/6 có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong khi đó, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về xu thế thời tiết từ đêm 3/6 đến ngày 11/6, Bắc Bộ được nhận định có khả năng xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng từ ngày 4-8/6. Riêng khu vực vùng núi, từ đêm 4-7/6 vẫn có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm.

Từ khoảng chiều tối 8-9/6, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, thời tiết phổ biến ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Khánh Hòa đến phía Đông tỉnh Lâm Đồng tiếp tục duy trì hình thái ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Đối với Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối tiếp tục xuất hiện mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối và tối 4/6, khu vực này có mưa rào và dông rải rác.

Cơ quan khí tượng lưu ý người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong mưa dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Điểm khác biệt của đợt nắng nóng gay gắt lần này

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định có thể xuất hiện thêm khoảng 2 - 3 đợt nắng nóng nữa trong tháng 6. Các đợt nắng nóng có khả năng nhiệt độ đạt mức 37 - 39 độ C, một số nơi có thể lên 41 - 42 độ C. Đặc biệt là ở vùng núi phía tây của khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đợt nắng nóng gay gắt diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ vừa qua, mức nhiệt cao nhất trong ngày ở ngưỡng 38 - 40 độ C, cục bộ có nơi cao trên 40 độ C.

Với đợt nắng nóng lần này, đặc điểm là khô nóng và gần như rất ít mưa. Cao điểm là các ngày 5-7/6, Hà Nội và nhiều khu vực lên tới 40 độ thậm chí trên 40 độ C. Mức nhiệt này có hại cho sức khoẻ, vật nuôi, cây trồng.

Các tỉnh ven biển Bắc và Trung Trung bộ từ Nghệ An đến Bình Định - phía đông dãy Trường Sơn nắng nóng gió Lào từ 2-8/6. Nắng nóng gay gắt, khô, ít mây, gần như không mưa. Từ 7/6 có thể tăng mây nhưng phải 9/6 mới có mưa đủ giải nhiệt. Riêng khu vực từ TP. Huế đến Quảng Ngãi các chiều 3-5/6 có thể có mưa rào thoáng qua vài nơi nhưng xác suất mưa không cao.

Các tỉnh từ Phú Yên Khánh Hoà Bình Thuận Ninh Thuận (cũ) mưa rào và dông rải rác trong tuần đầu tháng 6. Mưa xảy ra trong các buổi chiều. Tây Nguyên, Nam Bộ đã vào trọn chế độ mưa của mùa mưa gió tây nam. Mây dông lên nhanh và mưa khá nhiều khu vực trong các buổi trưa chiều. Dông nhiệt thường đi kèm sấm sét gió giật mạnh.

Mùa hè năm nay được dự báo nắng nóng và hạn hán khắc nghiệt ở nhiều khu vực trên nước ta do hệ quả của El Nino mạnh. El Nino là hiện tượng khí tượng tác động trên quy mô rộng của Trái Đất. Nhiệt độ mặt biển khu vực xích đạo giữa đến đông Thái Bình Dương nóng lên "hút" mưa về phía đó, khiến khu vực tây Thái Bình Dương bao gồm Biển Đông và Việt Nam khô và hạn hơn trung bình mọi năm. Các đợt bão và mưa lũ có thể ít hơn về số lượng nhưng khi xảy ra lại có thể cực đoan gây tác hại lớn.

Ông Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo, với xu thế nắng nóng xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn trung bình nhiều năm có thể làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ do nhiệt, cháy rừng, cháy nổ khu dân cư và thiếu nước cục bộ.

"Nền nhiệt cao kéo dài kết hợp độ ẩm thấp cũng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người già, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời. Bên cạnh đó, sau các đợt nắng nóng thường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra dông lốc, sét và gió giật mạnh do sự xung đột giữa khối không khí nóng và không khí mát cường độ yếu cuối mùa. Người dân cần chủ động các biện pháp chống nóng, sử dụng điện an toàn và thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm" - ông Hưởng cảnh báo thêm.