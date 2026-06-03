Thông tin mới nhất đợt nắng nóng gay gắt khiến miền Bắc tăng nhiệt mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/6, ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35- 37 độ, có nơi trên 37 độ như các trạm: Yên Châu (Sơn La) 37.5 độ, Nho Quan (Ninh Bình) 37.3 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 37.7 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38.3 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37.8 độ,… độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Ngày 4/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Miền Bắc sắp gia tăng nắng nóng rất mạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Ngày 6-7/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; từ ngày 8/6 nắng nóng dịu dần. Khu vực Trung Bộ nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Ngoài nắng nóng, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo mưa dông mạnh nhiều khu vực. Ngày hôm nay (3/6), ở khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 07 giờ đến 15 giờ ngày 3/6 có nơi trên 40mm như trạm: Tân Nghĩa-Di Linh (Lâm Đồng) 42mm, An Phú (Tp. Hồ Chí Minh) 56.6mm,…

Dự báo chiều tối và đêm 3/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Chiều tối và tối 3/6, các nơi khác của cao nguyên Trung Bộ và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Cảnh báo từ chiều tối 4/6 đến sáng 5/6, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Lưu ý thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.