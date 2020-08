Người từng đi trên 4 chuyến xe buýt này ở Hải Dương phải liên hệ ngay cơ quan y tế

Thứ Sáu, ngày 14/08/2020 12:45 PM (GMT+7)

Sau khi xuất hiện thêm 3 ca nhiễm COVID-19 mới, lãnh đạo TP Hải Dương đang khẩn trương triển khai công tác chống dịch, truy vết những người liên quan.

Sáng 14/8, Bộ Y tế công bố 6 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 3 ca nhiễm ở Hải Dương gồm: N.T.C (nữ, 72 tuổi, bệnh nhân 906) và Đ.Q.M (nam, 17 tuổi, bệnh nhân 907) cùng ở thôn Nhân Lư, Cẩm Chế, Thanh Hà, Hải Dương và V.T.L (nữ, 59 tuổi, trú tại tại xóm 1, xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ, Thái Bình, bệnh nhân 908).

Trong đó, bệnh nhân 906 và bệnh nhân 907 là nhân viên tại nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, TP.Hải Dương), bệnh nhân 908 là thông gia với ca nhiễm COVID-19 số 867. Hằng ngày bệnh nhân 908, trông cháu ở tại 36 Ngô Quyền, TP.Hải Dương. Cả 3 bệnh nhân này đều có liên quan đến ca bệnh 867 được Bộ Y tế công bố ngày 12/8.

Sau khi xuất hiện 3 ca nhiễm COVID-19 mới, lãnh đạo TP Hải Dương đã yêu cầu phong tỏa khu vực quán Thế giới bò tươi ở 36 đường Ngô Quyền trong bán kính 250m. Khẩn trương chuyển 152 trường hợp F2 ở thành phố liên quan đến các bệnh nhân này thành F1, đưa đi cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Hải Dương.

Lực lượng công an tiếp tục truy vết, rà soát các trường hợp liên quan. UBND thành phố ra thông báo khẩn để thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các phường, xã cần nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch, không lơ là, chủ quan.

Lực lượng chức năng phun khử khuẩn quanh khu vực nhà hàng Thế giới bò tươi. Ảnh Báo Hải Dương.

Sở Y tế Hải Dương cũng đề nghị ai đã từng đến nhà hàng Thế giới bò tươi từ ngày 10/7-11/8 và những người từng đi trên 4 chuyến xe buýt từ TP Hải Dương về Thanh Hà (6-7 giờ ngày 10/8 và 14 giờ ngày 3/8) và từ Thanh Hà đi TP Hải Dương (14h45 ngày 11/8 và 7h30 ngày 4/8) phải liên hệ ngay với cơ quan y tế trên địa bàn để được hướng dẫn.

Trước đó, từ 0 giờ ngày 14/8, toàn TP Hải Dương đã thực hiện lệnh cách ly xã hội trong vòng 15 ngày sau khi các ca nhiễm COVID-19 xuất hiện và có dấu hiệu phức tạp. 11 chốt kiểm soát đã được lập lên thực hiện việc kiểm soát người ra vào thành phố, đo thân nhiệt, sát, khử khuẩn đối với người và phương tiện.

Đến 8 giờ sáng nay (14/8), TP Hải Dương tiếp tục lập thêm 6 chốt khác, nâng tổng số chốt kiểm soát dịch lên thành 17 chốt. Các chốt kiểm soát có lực lượng công an, quân sự, y tế, đoàn thanh niên, lực lượng khác và do công an làm trưởng chốt.

Cũng ngay trong đêm 13 rạng sáng 14/8, các lực lượng chức năng ở TP Hải Dương đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch như phun khử khuẩn quanh khu vực nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, TP.Hải Dương), chuẩn bị các địa điểm để lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp có liên quan.

Hải Dương đóng cửa bến xe khách Ngày 14/8, Sở GTVT tỉnh Hải Dương có văn bản yêu cầu, tạm dừng toàn bộ công tác đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và vận tải khách bằng xe ô tô trên địa bàn TP.Hải Dương kể từ ngày 14/8 cho đến khi có thông báo mới. Cụ thể, tạm dừng hoạt động các bến xe khách tại TP.Hải Dương (bến xe Hải Dương, bến xe Hải Tân, bãi đỗ xe tỉnh phía Tây TP.Hải Dương). Các tuyến cố định, tuyến buýt có tuyến đi và đến 3 bến, bãi trên, các hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi, xe hợp đồng hoạt động tại TP.Hải Dương. Đối với tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi có hành trình qua TP.Hải Dương thì không được dừng, đỗ để đón trả khách tại TP.Hải Dương và các vùng công bố có dịch COVID-19 khác để đón, trả khách.

