Báo Trung Quốc: Đằng sau việc tiêm kích tàng hình F-35 hạ cánh khẩn cấp ở Nhật Bản

Hải quân Anh được cho là đang gặp khó khăn trong việc vận hành và bảo trì tiêm kích F-35B do Mỹ sản xuất. Ảnh: Sky News.

Một chuyên gia Trung Quốc nói các sự cố liên tiếp cho thấy F-35B là mẫu máy bay phức tạp và cần bảo dưỡng ở mức cao mà phía Anh chưa thể đảm bảo trong các nhiệm vụ triển khai dài ngày, tờ Thời báo Hoàn Cầu hôm 10/8 đưa tin.

Hôm 10/8, tiêm kích tàng hình F-35B của Anh đã phải hạ cánh khẩn cấp ở sân bay Kagoshima, phía tây nam Nhật Bản vì trục trặc hệ thống.

Vụ việc xảy ra khi lực lượng Anh đang tham gia tập trận cùng Nhật Bản và Mỹ. Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 4 cho đến 12/8. Hải quân Anh huy động tàu sân bay HMS Prince of Wales cùng các tiêm kích tàng hình F-35B tham gia tập trận.

Trước khi tới Nhật Bản, tàu HMS Prince of Wales đã ra khơi từ tháng 4, cập cảng nhiều quốc gia ở Địa Trung Hải, Trung Đông, Đông Nam Á và tới Úc.

“Chuyến ra khơi dài ngày nhằm cho thấy năng lực triển khai chiến đấu cơ ở vùng biển xa bờ của Anh”, BBC đưa tin khi tàu HMS Prince of Wales rời cảng Portsmouth cách đây 4 tháng.

Tuy nhiên, các sự cố đang liên tiếp xảy ra với tiêm kích F-35B mà tàu sân bay này mang theo.

Trước sự cố mới nhất khiến chiếc F-35B phải hạ cánh khẩn cấp tại Nhật Bản, một sự cố khác xảy ra vào ngày 14/6 khi một chiếc F-35B hạ cánh khẩn cấp ở Ấn Độ sau khi phải chuyển hướng do thời tiết xấu trong quá trình hoạt động ở Ấn Độ Dương. Phía Anh gửi lại máy bay ở Ấn Độ trong hơn một tháng để chờ sửa chữa trong khi tàu sân bay HMS Prince of Wales cùng thủy thủ đoàn tiếp tục hành trình.

Tiêm kích tàng hình tối tân của Anh khi đó trở thành chủ đề của những trò đùa trên mạng xã hội Ấn Độ. Cư dân mạng nước này đặt câu hỏi làm thế nào một chiếc máy bay hiện đại như vậy lại có thể bị mắc kẹt ở một quốc gia xa lạ trong thời gian dài. Sau khi phía Anh cử người đến sửa chữa, thay thế phụ tùng, chiếc F-35B cuối cùng đã cất cánh trở lại.

Vương Á Nam, Tổng Biên tập tạp chí Kiến thức Hàng không Vũ trụ có trụ sở tại Bắc Kinh, nói trên tờ Hoàn Cầu rằng F-35B là phiên bản phức tạp nhất của dòng tiêm kích tàng hình F-35 do có năng lực cất cánh ở đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Điều này đặt ra những thách thức đáng kể về bảo trì và đảm bảo máy bay hoạt động trơn tru.

Quân đội Anh có thể đang gặp khó khăn trong việc bảo trì đầy đủ cho những chiếc F-35B trong các hoạt động kéo dài trên tàu sân bay và ở xa nhà như vậy.

Ở một mức độ nào đó, Anh triển khai tàu sân bay cùng các tiêm kích F-35B để đáp ứng chiến lược toàn cầu của Mỹ. “Năng lực hoạt động của hải quân Anh không còn như xưa và những sự cố trục trặc gần đây sẽ là cơ hội để Anh nhìn nhận lại chính sách đáp ứng lợi ích của Mỹ”, ông Vương nhận định.