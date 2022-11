Người phụ nữ lên tiếng sau khi bị nam hiệu trưởng chụp ảnh khỏa thân

Chiều 30-11, một lãnh đạo huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, UBND huyện đã kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông T.C.N (49 tuổi), hiệu trưởng một trường tiểu học ở địa phương do liên quan đơn tố giác của một phụ nữ. Hiện nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo đang làm quy trình để điều chuyển công tác đối với ông N.

Trước đó, tháng 9-2021, bà P.T.T. (55 tuổi; ngụ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đơn gửi đến Công an huyện Chợ Mới để tố giác việc ông N. đã mượn bà 120 triệu đồng nhưng không trả. Sau đó, ông N. còn dùng ảnh khỏa thân của bà để uy hiếp.

Một trong những đoạn chat giữa ông N. và bà T. (Ảnh bà T. cung cấp)

Trong đơn của bà T. có đoạn: "Hành vi ông N. gửi ảnh nóng của tôi nhằm đe dọa tinh thần để tôi tiếp tục đưa tiền cho ông mượn, cũng như để làm yêu sách nhằm quan hệ tình dục với tôi là hành vi vi phạm pháp luật, trái với đạo đức nghề nghiệp của người làm thầy giáo".

Theo kết quả xác minh của Công an huyện Chợ Mới, từ năm 2016 đến đầu năm 2021, ông N. và bà T. có quan hệ tình cảm với nhau. Một trong những lần điện thoại video, ông N. đã chụp ảnh khỏa thân của bà T. rồi lưu về máy.

Sau đó, 2 người xảy ra mâu thuẫn. Ngày 12-2-2020, ông N. gửi 3 tấm ảnh khỏa thân của bà T. đến zalo của bà này.

Theo lời khai của ông N. với cơ quan điều tra, ông chỉ đe dọa để bà T. sợ hãi mà không điện thoại, nhắn tin làm phiền, chứ không có mục đích gì khác. Ngoài ra, ông cũng không gửi những ảnh này lên mạng xã hội hoặc gửi người khác nhằm làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự bà T.

"Do đó, hành vi của ông N. không cấu thành tội làm nhục người khác" - Công an huyện Chợ Mới nêu lý do không khởi tố vụ án.

Riêng nội dung bà T. tố giác ông N. mượn 120 triệu đồng, Công an huyện Chợ Mới trả lời bà T. rằng việc này không có người làm chứng, không có biên nhận.

Sau khi nhận được thông báo không khởi tố vụ án của Công an huyện Chợ Mới, bà T. cho rằng mình là người làm đơn tố giác để không bị ông N. dùng ảnh khỏa thân uy hiếp mượn tiền nữa, chứ không phải bà muốn níu kéo tình cảm với ông này.

"Tôi tố cáo N. vì ông này đã lừa tình và lừa tiền tôi. Ông ta đã dùng ảnh khỏa thân của tôi để uy hiếp tôi. Đến giờ, tôi vẫn còn rất sốc" – bà T. tỏ ra bức xúc.

