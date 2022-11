Lý lịch "đen" của một bà trùm khét tiếng

Khác với các băng nhóm còn lại do "ông trùm" cầm đầu, chị em Oanh "Hà” - Dung "Hà” cũng ôm mộng dấn thân vào lãnh địa cờ bạc và ma túy, nhanh chóng trở thành hai "bà trùm" đặc biệt nguy hiểm. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, tất cả "ông trùm, bà trùm" khét tiếng đều có chung kết cục: bị đối thủ thanh trừng hoặc phải trả giá thích đáng trước pháp luật.

Những "bà trùm" ngang dọc một thời

"Bà trùm" Dung "Hà” tên thật là Vũ Hoàng Dung (SN 1965), sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em (3 nữ, 1 nam). Con phố Trạng Trình (phường Phan Bội Châu, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng) nơi gia đình Dung "Hà” sinh sống rất gần bến xe thông ra phà cửa sông Tam Bạc, gần rìa chợ Sắt, một trong những địa điểm kinh doanh sầm uất nhất đất Cảng lúc đó. Từ nhỏ, chị em Dung "Hà” đã sớm tiếp xúc với sự phức tạp của xã hội, thường xuyên chứng kiến cảnh lừa lọc, trộm cướp, bước ra khỏi nhà là có thể chạm mặt giang hồ.

Vũ Hoàng Dung (Dung "Hà”) là con gái út, với bản tính ngang tàng đã sớm bỏ học, nhanh chóng trở thành một thiếu nữ giang hồ ở Bến xe Tam Bạc. Mới 21 tuổi đã vào tù, lại cặp kè với các đối tượng giang hồ khác, Dung "Hà” từng bước chứng tỏ mình trong giới giang hồ đất Cảng.

Những năm 1990, Dung "Hà” cùng Năm Cam (tức Trương Văn Cam) được coi là hai thế lực hoạt động kiểu "xã hội đen" lớn nhất Việt Nam. Cuối năm 1998, sau khi liên tục vào tù, ra khám, bị lực lượng công an kiểm soát chặt, Dung "Hà” tìm đường "Nam tiến". Ngay từ khi đặt chân vào TPHCM, Dung "Hà” đã có ý định tranh giành lãnh địa với "ông trùm" Năm Cam. Rạng sáng 02-10-2000, Năm Cam đã cho đàn em dùng súng thanh trừng Dung "Hà" ngay trước cửa một căn nhà trên đường Bùi Thị Xuân (Q1).

Dung "Hà” (thứ 2 từ trái sang) và nhóm đối tượng xã hội đen những năm 1990

Cũng lăn lộn giữa đám giang hồ, du thủ du thực để kiếm sống bằng đủ thứ nghề, thế nhưng chị cả Vũ Hoàng Oanh (tự Oanh "Hà”, SN 1957) lại khác. Với dáng vẻ cục mịch, cách ăn mặc và bản tính côn đồ như đàn ông, Oanh "Hà” sẵn sàng lăn xả vào những trận "đao búa" của cô em Dung "Hà”. Oanh "Hà” kiếm sống bằng nghề buôn đôla giả, mua đi bán lại những món hàng trộm cắp, cướp giật từ đám giang hồ đất Cảng khi ấy. Cái thời Dung "Hà” nổi danh khắp giang hồ xứ Bắc, giới này đã phải kiêng dè Oanh "Hà”, bởi trong nhà, người mà Dung "Hà” kính nể nhất chính là chị cả.

Trong nhà, còn phải kể đến Vũ Thị Hằng (tự Hằng "Hà”, SN 1961, em gái Oanh "Hà”). Tháng 12-2010, hơn 10 năm sau ngày Dung "Hà” bị bắn chết, cũng là lúc bản thân vừa được đặc xá, tha tù sau bản án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, Oanh "Hà” quyết định vào TPHCM làm ăn. Oanh "Hà” bắt mối với Trần Văn Kiên (tự Kiên "thép", SN 1974, ngụ H.Vĩnh Bảo, Hải Phòng; đang trốn lệnh truy nã của Công an TP.Hải Phòng) và bắt đầu bước chân vào lãnh địa cờ bạc tại miền Nam.

Do có thời gian lâu dài giữ vai trò quan trọng trong sòng bài của Dung "Hà” khi xưa tại Hải Phòng nên Oanh "Hà” tổ chức thành một hệ thống đưa đón con bạc, cảnh giới, "làm cái" tại sòng bạc rất tinh vi. Oanh "Hà” bảo em gái Vũ Thị Hằng cùng một số đàn em thân tín cũ vào TPHCM để thiết lập hệ thống cờ bạc ở các tỉnh, thành như: TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên tiếp trong thời gian ngắn sau đó, những đàn em khác được Oanh "Hà”, Hằng "Hà” bao ăn ở, đi lại và cho tiền tiêu xài để tổ chức mạng lưới cờ bạc. Trong đó, Hằng "Hà” được chị ruột giao làm quản lý chính.

Oanh "Hà” bị Interpol phát lệnh truy nã quốc tế

Nhưng rồi "đi với ma mặc áo giấy", Hằng "Hà” cũng sớm vào tù như 2 người chị giang hồ của mình. Chiều 13-7-2010, Hằng "Hà” dẫn vài chục đàn em đến Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục sát phạt như thường lệ. Cuộc "đỏ đen" đang sôi nổi thì gần 100 cán bộ, chiến sĩ của Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an đột kích, tóm gọn hơn 40 đối tượng có mặt trên chiếu bạc, tạm giữ số lượng lớn tang vật liên quan.

Sau này, nhiều người thắc mắc rằng vì sao năm 2002, Oanh "Hà” bị phạt tù 20 năm mà đến năm 2010 "bà trùm" này đã được đặc xá? Về vấn đề này, theo kết quả xác minh của Văn phòng Bộ Công an, vào tháng 8-2009, Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an nhận được đơn xin đặc xá của Oanh "Hà”. Thời điểm gửi đơn, phạm nhân Vũ Hoàng Oanh đã thụ án gần 7 năm 2 tháng tù; trong thời gian thụ án, Oanh "Hà” cải tạo tốt. Đặc biệt, trước đây Oanh "Hà” từng có công giúp Công an tỉnh Tiền Giang khám phá nhiều vụ án lớn, được tặng 4 giấy khen. Do đó, Oanh "Hà” được hưởng đặc xá là đúng với trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

Chân dung "quân sư” của "bà trùm"

Sau khi bỏ người chồng đầu tiên dù đã có 3 con chung, không hiểu cơ duyên thế nào, Oanh "Hà” đi bước nữa với Phạm Công Giang (SN 1959, ngụ P.Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng; nguyên là một cảnh sát hình sự giỏi có tiếng của Công an TP.Hải Phòng), khi đó cũng vừa ly dị với vợ cũ. Với bản chất giang hồ, chị em Oanh "Hà” nhanh chóng "nhuộm chàm", lôi kéo Giang vào việc bảo kê sòng bạc của cô em vợ rồi Giang bị đuổi khỏi ngành Công an. Giang trở thành "quân sư” đắc lực, đứng đằng sau hầu hết các hoạt động phạm tội của Dung "Hà” trong giới giang hồ Hải Phòng.

Phạm Công Giang - người chồng thứ hai của Oanh "Hà”

Ngày 27-01-1996, Giang bị TAND Tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, tuyên phạt 12 tháng tù về các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc. Mãn hạn tù, Giang vẫn sát cánh cùng chị em Oanh "Hà” - Dung "Hà”, chuyên tổ chức các sới bạc ở khắp nơi, nhưng kín kẽ hơn, chỉ đứng đằng sau tư vấn chứ không bao giờ ra mặt. Khi Dung "Hà” bị sát hại, chính Giang đứng ra lo liệu hết mọi việc cho đám tang "có một không hai" của "bà trùm" này.

Sau khi Dung "Hà” chết, Năm Cam ngỏ lời muốn gọi Giang về đầu quân dưới trướng, giao quản lý một sới bạc có tiếng, nhưng Giang từ chối. Giang nói với điều tra viên: "Nếu nhận lời, mỗi ngày lúc đó tôi cũng kiếm được mấy trăm triệu đồng. Nhưng tôi mà làm thế thì anh em giang hồ Hải Phòng coi tôi ra gì”.

Năm 2002, Oanh "Hà” bị bắt và lãnh án 20 năm tù vì tham gia cung cấp heroin cho đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn ở khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam, do "ông trùm" Ngô Xuân Phương (tức Phương "trộm trâu") cầm đầu. Kết quả điều tra của Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an xác định, trong đường dây này, Oanh "Hà” mua heroin từ nhiều nguồn khắp cả nước rồi giao cho Dung "Hà”. Sau đó, Dung "Hà” sẽ giao dịch với ông anh kết nghĩa của mình là Ngô Đức Minh (tự Minh "sứt"; một cán bộ biến chất của Công an TP.Hải Phòng) để lén chuyển lên các con tàu chở hàng Vosco bằng đường biển và đường hàng không sang Nhật cho Phương "trộm trâu". Phương "trộm trâu" sẽ bán sỉ cho các đầu nậu tại Nhật hoặc chuyển trái phép sang châu Âu tiêu thụ.

Có lẽ nghĩ rằng đường về của "bà trùm" quá mịt mù nên vợ chồng Giang - Oanh "Hà” ly dị, trước đó có một đứa con chung. Nhưng sau này, khi tâm sự với điều tra viên của Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an về lý do vợ chồng "đường ai nấy đi", Giang nói do dại dột đi cặp bồ, bị vợ phát hiện. Rồi khi Oanh "Hà” thiết lập đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ TPHCM ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ, Giang vẫn đi xách thuê ma túy cho vợ cũ để kiếm tiền. Rạng sáng 04-01-2018, tại sảnh ga Hà Nội, Phạm Công Giang bị Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an bắt quả tang khi vừa xuống tàu hỏa, cùng hơn 10kg ma túy tổng hợp các loại trong valy. Tháng 8-2018, Phạm Công Giang bị TAND TP.Hà Nội tuyên án tử hình.

(Còn tiếp...)

