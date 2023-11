Người phụ nữ "đau tim" khi để quên chiếc túi quan trọng tại sân bay

Theo tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội), 12 giờ 55 ngày 2-11, trong lúc thu gom xe đẩy, anh Trần Xuân Thăng, nhân viên xe đẩy, Trung tâm Khai thác ga Nội Bài phát hiện một chiếc túi màu nâu treo trên xe đẩy tại cột số 10, tầng 1, nhà ga hành khách T2. Anh Thăng hỏi những người đứng gần thì được biết những người khách vừa sử dụng chiếc xe đẩy này đã lên xe rời đi.

Chiếc túi có tiền, trang sức và giấy tờ quan trọng bỏ quên trên xe đẩy đã được kiểm tra và dán tem an ninh. Ảnh: NIA

Xác định là đồ bỏ quên, anh Thăng nhanh chóng báo cho lực lượng An ninh hàng không gần nhất. Đội An ninh cơ động - Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã kiểm tra dò chất nổ, lập biên bản và chuyển về kho của Đội. Chiếc túi có chứa 5 nhẫn kim loại màu vàng, 3 khuyên tai kim loại màu bạc, 1 nhẫn kim loại màu bạc, 100 đôla Canada, một ít tiền Việt, 2 điện thoại di động hiệu Samsung, hộ chiếu có tên Cao Thị Th., sinh năm 1957 và giấy tờ cá nhân quan trọng khác.

Về phần chủ nhân chiếc túi, bà Cao Thị Th. là hành khách trên chuyến bay BR397 từ Canada hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 11 giờ 24 ngày 2-11. Sau khi rời sân bay Nội Bài về đến nhà riêng tại Hà Nội, bà Th. hốt hoảng không thấy chiếc túi đâu, bà đã nhờ người thân tìm kiếm số điện thoại của trực ban An ninh hàng không Nội Bài. May mắn cho bà, sau khi nghe mô tả, nhân viên An ninh hàng không Nội Bài xác nhận đang giữ một chiếc túi như vậy và mời bà lên nhận lại.

Anh Trần Xuân Thăng - người đã phát hiện ra chiếc túi bỏ quên và xử lý đúng quy trình. Trong ảnh, người đứng sau anh Thăng là chị Thuý, đồng nghiệp của anh cũng đã có hành động đẹp giúp 1 hành khách tìm lại chiếc túi hàng hiệu có chứa 200 triệu đồng cuối tháng 9 vừa rồi. Ảnh: NIA

14 giờ cùng ngày, tại phòng trực Đội An ninh cơ động, anh Nguyễn Đinh Hoàng, người tiếp nhận hồ sơ vụ việc, đã lập biên bản bàn giao và trao trả lại chiếc túi cho bà Th.. "Tôi đi xe lăn, sau một chuyến bay dài tôi rất mệt. Thú thật tôi đau tim khi không thấy túi đâu. Thật cảm động khi được các nhân viên sân bay Nội Bài hỗ trợ tận tình. Anh Hoàng an ninh giúp đỡ tôi rất nhiều. Thật lòng không biết làm thế nào để gặp và bắt tay cảm ơn anh Thăng"- bà Th. chia sẻ qua điện thoại.

Anh Nguyễn Đinh Hoàng tiếp nhận và bàn giao tài sản bỏ quên cho bà Th.. “Cô ấy nhận xong túi về Hà Nội rồi vẫn gọi điện lên cảm ơn chúng tôi”- anh Hoàng cho biết

Để hỗ trợ tìm kiếm hành lý thất lạc tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm bỏ quên, hành khách có thể liên hệ hotline của Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài tại số điện thoại 02435842627. Sau 24 giờ kể từ thời điểm bỏ quên, có thể liên hệ Phòng hành lý thất lạc - Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài lạc theo số hotline 0983774546, tra cứu tại đường link http://bags.noibaiairport.vn/, gửi Email đến địa chỉ: taisanboquen@gmail.com hoặc liên hệ quầy Lost and Found của các hãng hàng không để được hỗ trợ.

