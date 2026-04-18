Điện Biên: Xóa xổ 2 nhóm chuyên ‘báo chốt’ giao thông trên mạng xã hội

Ngày 18/4, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa triệt phá thành công 2 nhóm chuyên chia sẻ vị trí làm việc của lực lượng CSGT trên Facebook và Messenger.

Theo điều tra, các đối tượng đã biến những từ ngữ đời thường như "mưa", "bão", "nắng", "áo vàng"... thành mật mã để báo tin về vị trí kiểm soát giao thông. Không chỉ dùng lời nói, các thành viên còn đăng tải hình ảnh và video trích xuất từ camera gia đình nhằm giúp người vi phạm né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Hinh ảnh Facebook và nhóm kín Messenger đăng tải các nội dung vi phạm. Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên

Cụ thể, nhóm Facebook "Fc. Mường Phăng" do B.T.P quản trị có hơn 11.500 thành viên. Từ năm 2019 đến tháng 3/2026, chỉ riêng quản trị viên này đã đăng tải 71 nội dung vi phạm. Hoạt động báo chốt diễn ra công khai, rầm rộ hơn từ đầu năm 2024 đến nay.

Tương tự, nhóm kín Messenger "Nhóm Báo Giao Thông" do N.T.H quản trị (thành lập từ tháng 1/2026) cũng thường xuyên cập nhật vị trí các tổ công tác thông qua video và tiếng lóng, thu hút 244 thành viên tham gia.

Công an Điện Biên xử lý các cá nhân vi phạm. Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên.

Trong hai ngày 13 và 14/4/2026, Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 trường hợp thuộc nhóm "Fc. Mường Phăng" với tổng số tiền 12,5 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành giáo dục, răn đe và yêu cầu cam kết chấm dứt vi phạm đối với 2 thành viên khác, qua đó vô hiệu hóa hoàn toàn hoạt động của nhóm này.

Tiếp đó, ngày 17/4, quản trị viên N.T.H cùng các thành viên tích cực của nhóm Messenger cũng đã bị triệu tập để làm việc, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: Việc "báo chốt" không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho các loại tội phạm khác và gây mất an toàn giao thông. Mọi hành vi lợi dụng không gian mạng để cản trở hoạt động của lực lượng chức năng đều sẽ bị xử lý nghiêm.