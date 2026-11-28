Ngày 28/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, mới đây, Công an xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ đã đấu tranh, làm rõ vụ việc một nam thanh niên lợi dụng mạng xã hội Facebook, đăng tải những hình ảnh giả mạo được tạo dựng bằng ứng dụng AI, kèm theo nội dung bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên được xác định là Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 2003, trú tại xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ).

Hình ảnh đối tượng Nguyễn Văn Toàn tạo dựng và phát tán lên mạng xã hội. Ảnh cắt từ video - Công an tỉnh Phú Thọ.

Trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua, Toàn đã sử dụng ứng dụng ChatGPT để tạo hình ảnh giả mạo một người hàng xóm có những cử chỉ thân mật với một người đàn ông không có thật.

Sau đó, Toàn sử dụng tài khoản Facebook mang tên Nguyễn Hưng đăng tải 6 bài viết kèm hình ảnh giả, với nội dung bịa đặt người hàng xóm có quan hệ bất chính nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân. Để thu hút sự chú ý và khiến thông tin lan truyền, Toàn còn gắn thẻ tài khoản Facebook của vợ chồng người hàng xóm cùng nhiều tài khoản khác.

Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận hành vi xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa mẹ mình và gia đình người hàng xóm, kéo dài từ năm 2025. Do bức xúc, Toàn đã tạo dựng và phát tán những hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội.

Hành vi này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của nạn nhân và gia đình, khiến nạn nhân cảm thấy bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cuộc sống và sinh hoạt hằng ngày bị đảo lộn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tề Lỗ đã khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi vi phạm.

Ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Toàn về tội "Làm nhục người khác".