"Người đàn ông" mang bầu đầu tiên tại Việt Nam đã sinh con

Chủ Nhật, ngày 17/05/2020 18:30 PM (GMT+7)

Tối 16-5, người đàn ông mang bầu đầu tiên ở Việt Nam đã vượt cạn thành công, chào đón cô công chúa đầu lòng.

Người đàn ông mang bầu đầu tiên ở Việt Nam đã sinh con gái thành công

Minh Anh - Minh Khang là cặp đôi từng gây sự chú ý khi tiết lộ đã "hoán đổi giới tính" cho nhau. Cụ thể, Minh Anh chuyển giới nữ, Minh Khang chuyển giới nam. Cặp đôi này cũng từng gây xôn xao trong đám cưới vì "chú rể là nữ, cô dâu là nam".

Tối 16-5, cô vợ Minh Anh đăng tải lên trang cá nhân việc chồng mình "vượt cạn" thành công. Cô công chúa đầu lòng được chào đời bằng phương pháp sinh mổ và hoàn toàn khỏe mạnh. "Cảm ơn trời thương, mong cuộc đời con gái sẽ bớt bão giông, được bình an của trời giúp con vượt qua tất cả. Giỏi lắm con gái ơi, 9 tháng ròng rã gia đình mình gặp nhau rồi nè, an nhiên con nhé, ba mẹ luôn bên con, Đặng Ngọc Thiên An", Minh Anh xúc động chia sẻ trên trang cá nhân.

Bố tròn con vuông sau 9 tháng mang thai

Trước đó, bác sĩ khoa sản chia sẻ rằng Minh Khang khó có con do cơ thể có sự biến đổi sau khi sử dụng một số loại thuốc và hóc-môn trong thời gian dài chuyển đổi giới tính. Mãi đến khi thành công và có thai 3 tháng, vợ chồng Minh Khang mới dám báo cho gia đình. Trong thời gian thai kỳ, Minh Khang không có dấu hiệu nghén, chỉ bị tê nhức chân tay, xương sống. Thậm chí, Minh Khang còn đi công tác xa và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Cặp đôi Minh Khang-Minh Anh làm đám cưới năm 2017. Khi quyết định có em bé, Minh Khang trở thành "người đàn ông" đầu tiên tại Việt Nam mang thai.

Nguồn: https://nld.com.vn/giai-tri/nguoi-dan-ong-mang-bau-dau-tien-tai-viet-nam-da-sinh-con-20200517081...Nguồn: https://nld.com.vn/giai-tri/nguoi-dan-ong-mang-bau-dau-tien-tai-viet-nam-da-sinh-con-20200517081025109.htm