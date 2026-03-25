Người đàn ông kể lại thời khắc sinh tử cứu 7 người trong đám cháy

"Thấy khói đen là tôi lao sang ngay"

Khoảng 17h52 ngày 24/3, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại số nhà 3, ngõ 218 đường Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, TP Hà Nội). Ngôi nhà có quy mô 5 tầng, 1 lửng, 1 tum bất ngờ bốc cháy dữ dội tại khu vực tầng lửng.

Chỉ trong ít phút, khói đen và khí độc cuồn cuộn bốc lên, bịt kín lối thoát hiểm và lan nhanh lên các tầng trên, nơi có 7 người (bao gồm 2 người già và 3 trẻ nhỏ) đang hoảng loạn kêu cứu.

Chị Tuệ Tâm, người bán thuốc ngay đầu ngõ 218 cho biết, ban đầu họ ngửi thấy mùi khét và phát hiện lửa bùng lên từ khu vực tầng 2 của căn nhà nói trên.

Đám cháy sau đó bùng nhanh, lan lên cả một số tầng phía trên. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, lửa nhanh chóng lan rộng.

Một số nhân chứng khác cho biết, họ nhìn thấy người mắc kẹt vẫy tay qua cửa sổ kêu cứu. Người dân xung quanh cố tiếp cận nhưng không thể lên các tầng do lửa lan mạnh.

Giữa lúc đám đông hoảng loạn nhìn thấy những cánh tay vẫy vùng kêu cứu qua cửa sổ, anh Nguyễn Tiến Long (SN 1983, con rể chủ nhà) đã có mặt. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, anh lao thẳng vào tầng 1 định chạy lên nhưng khói độc đã bịt kín lối đi.

"Khói đen bao trùm, không thể tiếp cận phía trên bằng đường bộ", anh Long bàng hoàng nhớ lại. Không bỏ cuộc, anh nhìn sang công trình đang xây dựng bên cạnh và quyết định thực hiện một phương án táo bạo.

Anh Long hiện đang điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn sau khi tiếp xúc khói trong quá trình giải cứu. Ảnh: NVCC

Cuộc giải cứu nghẹt thở từ tầng mái

Anh Long cùng một nam thanh niên tên Cường đã leo lên tầng cao nhất của công trình đang xây. Cầm chiếc xẻng và một chiếc thang sắt may mắn tìm thấy trên mái, hai người đã bắc cầu sang ngôi nhà đang cháy.

Trong đám khói, anh Long dùng sức phá vỡ lớp mái tôn để "mở đường sống". Ngay khi khoảng trống lộ ra, anh lần mò leo xuống tầng 7 giữa sự bủa vây của khói độc để tìm bố mẹ vợ. Sau khi đưa được hai cụ tới vị trí an toàn, anh tiếp tục men theo cầu thang xuống tầng 6. Tại đây, 3 đứa trẻ đang co cụm, hoảng loạn vì sợ hãi.

Anh Long (áo trắng), anh Cường và những người khác tham gia giải cứu các nạn nhân (ảnh chụp màn hình).

"Các cháu hoảng lắm. Tôi phải trấn an rồi dìu cả ba cháu nhỏ leo ngược lên lối thoát tầng 7 để ra ngoài", anh Long kể lại giây phút dìu dắt các cháu nhỏ vượt qua lằn ranh sinh tử.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong vụ cháy chiều 24/3, ngoài anh Long và anh Cường, còn 2 người nữa là hàng xóm và 1 thợ xây cũng không quản nguy hiểm tham gia ứng cứu, giải thoát an toàn 7 nạn nhân.

Sự hiệp đồng của những "người hùng thầm lặng"

8 phút sau khi nhận lệnh, Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp đã có mặt, phối hợp cùng lực lượng tại chỗ triển khai 3 mũi tấn công hiệp đồng: vừa khống chế ngọn lửa tại tầng lửng, vừa dùng thiết bị chuyên dụng tìm kiếm người bị nạn, vừa tiếp cận từ các nhà lân cận để hỗ trợ.

Đến 18h18, toàn bộ 7 nạn nhân đã được đưa xuống đất an toàn bằng thang di động và bàn giao cho nhân viên y tế. 18h25, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn tuyệt đối nguy cơ cháy lan trong khu dân cư đông đúc.

Vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người, sức khỏe các nạn nhân hiện đã ổn định. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng chức năng và tinh thần quả cảm của những "người hùng đời thường" đã giúp ngăn chặn một thảm kịch đau lòng giữa lòng Thủ đô.