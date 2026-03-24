Cháy quán cơm chay ở TPHCM, hai mẹ con tử vong

Ngày 24-3, Công an TPHCM đang điều tra vụ cháy quán cơm khiến hai mẹ con tử vong.

Hiện trường vụ cháy.

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 23-3, lửa bất ngờ phát ra từ quán cơm chay ở đường Phạm Đăng Giảng, đoạn gần cầu vượt ngã tư Gò Mây, phường Bình Hưng Hoà.

Phát hiện cháy, người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành. Khói lửa sau đó lan ra dữ dội, bao trùm quán ăn.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Ít phút sau, ngọn lửa được dập tắt.

Khi phá cửa vào bên trong, cảnh sát phát hiện hai mẹ con, gồm mẹ 48 tuổi và con 10 tuổi đã tử vong.