Cơ quan chức năng vào cuộc vụ người đàn ông đổ hàng loạt vỏ chai bia xuống sông ở Huế

Ngày 10/5, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục đổ những vỏ chai bia xuống khu vực sông Kẻ Vạn (thuộc phường Phú Xuân, TP Huế).

Hình ảnh cắt từ clip người đàn ông đổ chai bia xuống sông.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip thu hút nhiều ý kiến bình luận. Nhiều người cho rằng hành vi thiếu ý thức, gây ảnh hưởng môi trường và đề nghị cơ quan chức năng sớm xử lý.

Liên quan vấn đề này, lãnh đạo UBND phường Phú Xuân cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường cùng các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh vụ việc.

Lực lượng chức năng có mặt xử lý, yêu cầu người đàn ông thu gom số chai bia.

"Hiện cơ quan chức năng yêu cầu người đàn ông vớt toàn bộ số chai bia đã đổ xuống sông, đồng thời sẽ xử lý hành vi xả thải xuống sông, hồ theo quy định", ông Nguyễn Việt Bằng, Chủ tịch UBND phường Phú Xuân thông tin.

Trước đó, lực lượng chức năng phường Phú Xuân phát hiện ông L.V.S. (SN 1948, trú phường Kim Long) đang nhổ hoa súng trên sông Ngự Hà.

Theo chính quyền địa phương, hệ thống hoa súng trên sông Ngự Hà được trồng nhằm cải thiện môi trường và tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu vực di sản. Việc tự ý nhổ bỏ không chỉ gây mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến nỗ lực chỉnh trang đô thị.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông S. thừa nhận hành vi sai phạm. Cơ quan chức năng lập biên bản, tạm giữ phương tiện, đồng thời buộc ông trồng lại số hoa súng đã nhổ để khôi phục cảnh quan.