Cá chết nổi trắng mặt hồ ở Cầu Giấy, bốc mùi nồng nặc dưới nắng như đổ lửa

Những ngày gần đây, hàng loạt cá chết nổi trắng mặt hồ, bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến người dân quanh khu vực công viên CV1 (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) không khỏi bức xúc và ngán ngẩm.

Dọc bờ kè, xác cá nổi lềnh bềnh ken đặc, bị sóng và gió tấp dạt vào mép nước. Xen lẫn là đủ loại rác thải sinh hoạt: hộp xốp, chai nhựa, túi nilon, thức ăn thừa… nổi thành từng mảng đặc quánh cùng lớp váng bẩn đục ngầu phủ kín mặt hồ.

Dưới nền nhiệt cao của mùa hè, xác cá phân hủy nhanh chóng tạo nên thứ mùi tanh thối nồng nặc lan khắp khu vực.

Nhiều người đi tập thể dục hay ngang qua công viên đều phải bịt kín khẩu trang, vội vã rời đi vì không chịu nổi không khí ô nhiễm bốc lên từ mặt nước.

Bà Trần Thị Lan (tập thể dục tại công viên" ngao ngán chia sẻ: “Không ai nghĩ hồ điều hòa hàng trăm tỷ giữa trung tâm Hà Nội lại có ngày thành một điểm ô nhiễm như thế này”.

Xác cá trôi dạt bốc mùi hôi thối xung quanh hồ.

Trước tình trạng nghiêm trọng trên, lực lượng công nhân môi trường và thoát nước đã được huy động khẩn cấp để xử lý sự cố. Dọc bờ hồ, công nhân mặc đồ bảo hộ kín mít, liên tục dùng vợt cán dài vớt xác cá và rác thải đưa lên bờ.

Tuy nhiên, công tác thu gom gặp vô vàn khó khăn do lượng cá chết lớn. Chỉ cần vớt xong một đoạn bờ, gió và sóng lại tiếp tục đẩy thêm xác cá dạt vào. Mùi hôi bốc lên nồng nặc khiến nhiều công nhân phải làm việc trong điều kiện cực kỳ độc hại.

Những bao tải chứa đầy cá chết được tập kết thành từng đống dài ven hồ, chờ xe chuyên dụng đến vận chuyển đi xử lý. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu hồ điều hòa CV1 rơi vào cảnh ô nhiễm nghiêm trọng.

Công viên và hồ điều hòa CV1 có diện tích khoảng 27,7 ha, tổng mức đầu tư lên tới gần 745 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng từ quý II/2024. Thế nhưng chỉ sau thời gian ngắn vận hành, hồ đã liên tục bộc lộ những bất cập về môi trường và hạ tầng thoát nước.

Ngay từ năm 2023, khi dự án còn chưa hoàn thiện toàn bộ, khu vực này từng gây xôn xao bởi hiện tượng nước hồ chuyển màu đen ngòm sau những trận mưa lớn. Thời điểm đó, đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội thừa nhận hồ được sử dụng để điều hòa chống úng cho nhiều khu vực như Phan Văn Trường, Dương Đình Nghệ và các quận lân cận, đồng nghĩa với việc nước mưa có thể hòa lẫn nước thải rồi chảy trực tiếp vào hồ.

Lãnh đạo phường Cầu Giấy cho biết, địa phương đã nắm được thông tin cá chết lan truyền trên mạng xã hội và ngay trong sáng 30/5 đã cử lực lượng xuống hiện trường dọn vệ sinh, thu gom xác cá nhằm hạn chế ô nhiễm và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thống kê chính xác về khối lượng cá chết cũng như nguyên nhân cụ thể của sự việc.

Trong khi đó, theo đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, hệ thống nước mưa và nước thải quanh hồ điều hòa hiện vẫn dùng chung đường ống. Đơn vị này đã lấy mẫu nước để kiểm tra, đồng thời nhận định khả năng cao trận mưa đầu mùa đã cuốn theo nước thải đổ vào hồ, khiến môi trường nước biến đổi đột ngột làm cá chết hàng loạt.

Ghi nhận trong chiều 30/5, các vẫn chết nổi trắng mặt hồ, xác cá bốc mùi gây ô nhiễm nghiêm trọng xunh quanh khu vực.

Câu hỏi người dân đặt ra lúc này không chỉ là nguyên nhân cá chết, mà còn là trách nhiệm thuộc về ai khi một công trình tiền tỷ liên tục bộc lộ dấu hiệu xuống cấp môi trường chỉ sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng. Nếu không có giải pháp căn cơ cho hệ thống xử lý nước thải và vận hành hồ điều hòa, những đợt cá chết trắng hồ, mùi xú uế bao trùm khu dân cư có lẽ sẽ không phải lần cuối cùng xảy ra ở CV1.