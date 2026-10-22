Tạm giữ kẻ chặn ô tô, đâm chết tài xế giữa phố Hà Nội

Nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội tạm giữ Nguyễn Quý Hoan (SN 1979, thường trú xã Xuân Mai, chỗ ở tại phường Bồ Đề, Hà Nội) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo điều tra, do nghi ngờ anh N.B.Đ. (SN 1980, thường trú Hải Phòng, chỗ ở tại phường Bồ Đề) có quan hệ tình cảm với vợ cũ của mình là N.T.H., nên chiều ngày 20/10, khi thấy anh Đ. lái ô tô ở phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề, Hoan đi xe máy đuổi theo.

Đối tượng Nguyễn Quý Hoan.

Đến đầu ngõ 220 phố Bắc Cầu, Hoan phóng vọt lên dừng xe máy trước đầu xe ô tô của anh Đ., Hoan xuống xe, dùng tay giật tay cầm của cửa lái xe ô tô nhưng cửa khóa nên không mở được. Sau đó, Hoan quay lại xe máy lấy chiếc búa để sẵn ở trong cốp xe đập vỡ cửa kính ô tô.

Hai bên giằng co, Hoan dùng tay đấm vào mồm anh Đ. rồi bỏ đi. Đi khoảng 200-300m qua cửa hàng bán thịt lợn, Hoan lấy con dao ở trên bàn rồi lấy xe tiếp tục tìm nạn nhân, đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Hoan bỏ lại con dao ở trong xe ô tô của anh Đ. rồi lên xe máy bỏ đi.

Sau khi được vận động, đến 22h cùng ngày, Hoan đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội xin đầu thú.

Phòng Cảnh sát Hình sự đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và điều tra làm rõ.