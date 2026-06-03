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Ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước tại Hà Nội trong 8 trường hợp sau

Sự kiện: Thời sự

Chiều 2/6, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ Ba), HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước tại Hà Nội trong 8 trường hợp sau - 1

Công an Hà Nội thí điểm dùng UAV giám sát trật tự đô thị
Công an Hà Nội thí điểm dùng UAV giám sát trật tự đô thị

Công an TP Hà Nội thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) giám sát trật tự đô thị tại một số địa bàn trọng điểm.

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Theo Hoàng Lâm/VOV.VN ([Tên nguồn])

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-03/06/2026 11:01 AM (GMT+7)
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